Invention : 22 pièges innovants pour lutter contre les frelons asiatiques

Le “vespa velutina” plus connu sous le nom de frelon asiatique n’en finit plus d’alimenter les chroniques… Les températures trop élevées enregistrées au mois d’octobre, ont permis aux frelons de survivre un peu plus longtemps que les autres années, et ce n’est franchement pas une bonne nouvelle pour les apiculteurs et leurs abeilles… Vous l’avez forcément déjà croisé dans votre jardin, sur la terrasse d’un restaurant ou en vous promenant. Et, même si nous sommes de fervents défenseurs de la cause animale, celui-ci, nous, n’avons pas réellement envie de le protéger. Lui, c’est le frelon asiatique qui chaque année revient hanter nos chauds après-midis ou soirées. Vous devez savoir que le frelon asiatique est un redoutable tueur d’abeille, et qu’une colonie de frelon peut tuer plusieurs milliers d’abeilles en une seule journée…

Le frelon s’attaque généralement aux abeilles quand elles entrent dans les ruches. Ce prédateur sanguinaire découpe alors le corps des abeilles pour manger leur thorax, très riche en protéine, dont le frelon a lui-même besoin pour vivre ! Depuis l’arrêté du 26 décembre 2012, le Vespa velutina nigrithorax est classé comme danger sanitaire de deuxième catégorie pour les abeilles domestiques dans tous les départements français. Autrement dit, c’est un nuisible contre lequel il faut lutter puisque son principal repas se fait avec nos chères abeilles, si importantes pour notre écosystème. Nous avons recensé plusieurs pièges ou moyens efficaces pour lutter contre ces bestioles qui terrorisent les enfants, les adultes et dévorent les abeilles ! Retour sur quelques pièges innovants pour tenter de venir à bout du frelon asiatique…

La canne Vigicedo

Détruire un nid de frelons asiatiques s’avère être un exercice périlleux puisqu’ils sont souvent situés à de grandes hauteurs. En 2011, Jean Vignolles, est l’un des premiers à avoir inventé la Vigicedo, une canne anti-frelon, qui permet d’intervenir directement sur le nid. Ce procédé, écologique, est simple à utiliser, puisqu’il s’agit d’une lance télescopique munie d’une pointe à son extrémité qui permet de percer le nid. Depuis le sol, et grâce à un système breveté, l’utilisateur déclenche un mécanisme qui va injecter du gaz sulfureux dans le nid. Cette dernière, pliante peut facilement se ranger et se déployer en cas de nécessité et pour des nids, jusqu’à 25 mètres de hauteur. De plus, elle dispose d’un clapet anti-retour, pour éviter les émanations fortuites de gaz sulfureux. Plus d’informations ? Retrouvez notre article dédié à la canne Vigicedo.

Le piège à frelons asiatiques Acto

Cette petite boule verte et jaune, nous la trouvons dans de nombreux jardins. Inventé en 2019 par l’entreprise bretonne Plastigraf, il a reçu le trophée JARD’INNOV 2019. Le piège Acto se présente sous la forme d’une boîte en plastique ronde composée de six pièces. Ce piège sélectif laisse entrer tous les insectes, mais seuls ceux ayant un thorax d’un diamètre inférieur à cinq millimètres peuvent en ressortir. Le frelon asiatique se trouve alors piégé à l’intérieur.

Dans le piège, vous pouvez mettre des attractifs spéciaux fabriqués par la marque ou un mélange de vin blanc et sirop de cassis, pour attirer les frelons asiatiques. Il suffit ensuite de secouer le piège et de l’assommer ou de l’immerger pour le noyer. Le piège Acto, fabriqué en France, est l’un des moins chers du marché actuel et son efficacité n’est plus à prouver. Plus d’infos ? Retrouvez notre article dédié au piège Acto.

Le Pilp, pistolet insecticide longue portée

Le Pilp (pistolet insecticide longue portée) existe depuis 2019 et a été testée par certains sapeurs-pompiers, pour en évaluer l’efficacité et les risques pour l’utilisateur. Concrètement, il se présente comme un paintball, dans lequel se trouvent des billes remplies d’insecticide. Au contact du nid, elles vont le percer, puis exploser à l’intérieur. L’insecticide se diffuse alors à l’intérieur et asphyxie les frelons en quelques minutes. Cet outil de lutte contre le frelon asiatique a été inventé en Loire-Atlantique, il permet d’atteindre des nids situés à 30 mètres de hauteur. Depuis quelques années, les pompiers n’interviennent plus pour la destruction des nids de frelons, mais à l’époque de la sortie de cette arme, les sapeurs-pompiers expliquaient qu’il permettait une économie de 700 € sur chaque intervention. Le seul inconvénient du Pilp, son prix, avec environ 2 000 €, mais il se réserve aux professionnels de la destruction de frelons asiatiques. Plus d’informations ? Retrouvez notre article dédié au pistolet Pilp.

Intuite, la puce qui traque le frelon asiatique

Cette invention est l’une des plus récentes, elle a été imaginée par un ingénieur toulousain, Florent Coletta, et tente de proposer une alternative aux pièges classiques. Ce dernier baptisé Intuite se focalise sur le traçage des frelons asiatiques, pour détruire le nid, plutôt que quelques individus « en vol ». Intuite est donc un minitraceur qu’il faut installer sur un frelon vivant. La puce, connectée à une application, permet de suivre le frelon jusqu’au nid, afin de pouvoir le détruire, avec le Pilp ou le Vigicedo par exemple. Pour le moment, cette invention qui semble très bien pensée, est difficile à mettre place, car les puces ont une portée de 100 à 200 mètres seulement. Il faut aussi alléger la puce afin qu’elle ne gêne pas le frelon dans son vol. Le premier bilan fait état de 15 puces utilisées pour trois nids débusqués, soit 6 000 frelons exterminés ! La commercialisation de la puce (de 50 € à 100 €) est prévue en 2023. Plus d’informations ? Retrouvez notre article dédié au dispositif Intuite.

Quelques prédateurs naturels du frelon asiatique

La nature est ainsi faite, certaines espèces animales se nourrissent de frelons asiatiques, mais elles sont trop peu nombreuses pour pouvoir l’éradiquer. De plus, certains de ces prédateurs sont des animaux migrateurs, qui ne sont pas forcément très présents en France lorsque les frelons sont de sortie. Parmi les plus connus, citons la poule noire de Janzé, qui mange les frelons. Elles peuvent être laissées autour des ruches, et attraperont les frelons en vol, attention, pour qu’elles soient efficaces, il ne faut pas trop les nourrir autrement. Citons aussi la mésange charbonnière, présente dans nos campagnes, friandes de frelons asiatiques. Le problème de la mésange étant qu’elle se nourrit de frelons asiatiques morts, mais ignore les capturer vivants. Le guêpier d’Europe se nourrit d’hyménoptères, donc de frelons asiatiques. Cependant, il est un oiseau migrateur, qui repart vers l’Afrique dès qu’il ne trouve plus de quoi se nourrir. Plus d’informations ? Retrouvez notre article dédié aux prédateurs du frelon asiatique.

Le ruban qui permet de suivre le frelon jusqu’au nid

Cette invention nous vient de Claude, un apiculteur de l’Ardèche, las de voir ses ruches attaquées par les frelons asiatiques. Il a ainsi inventé un « piège-maison » conçu à partir d’une moustiquaire fixée sur un manche. Lorsqu’il parvient à capturer des frelons asiatiques dans son piège, il les endort alors avec de l’éther. Certains frelons se réveilleront, d’autres pas, mais l’idée de Claude est d’attacher un fil de pêche à l’une des pattes des frelons qui auront survécu à l’éther. Au bout du fil, il accroche un morceau de couverture de survie, brillant et scintillant au soleil. Lorsque le frelon s’envole vers le nid, il suffit de suivre le morceau brillant à la jumelle, pour savoir où se trouve le nid. Plus d’informations ? Retrouvez notre article dédié à la technique du ruban.

Geonest, l’application pour signaler les nids de frelons asiatiques

Lutter contre ces nuisibles devient un enjeu de santé publique tant ils menacent les abeilles. L’ONG Pollinis a mis au point une application, Geonest, qui permet de localiser les nids de frelons asiatiques, et ainsi, aider à lutter contre leur prolifération. Le principe est simple puisqu’il suffit d’indiquer, sur une carte, la localisation du nid de frelon découvert. Une fois les nids de frelons identifiés, et localisés, les autorités, ou organisations de protections des abeilles peuvent intervenir et gagner du temps sur la recherche. Plus d’informations. Retrouvez notre article dédié à l’application Geonest.

Les drones thermographiques

Les drones thermographiques permettent donc de détecter les zones de chaleur, or, à l’intérieur d’un nid de frelons asiatiques, la température est maintenue aux alentours de 30° C. Cette solution, déjà utilisée par certaines entreprises comme Aird’Eco Drone allie les caméras thermiques, et les drones pour tenter de débusquer les nids de frelons. Le nid, détecté dans le feuillage d’un arbre, forme une tâche rouge sur l’image renvoyée par le drone, un signe qui ne trompe pas, et qui indique la présence d’un nid d’insectes. Une fois le lieu identifié, il ne reste plus qu’à vérifier qu’il s’agisse bien d’un nid de frelons asiatiques. Plus d’informations ? Retrouvez notre article dédié aux drones thermographiques.

Le piège à bec muselière

Cette invention nous vient d’un apiculteur espagnol, Fernando, et se fabrique avec quelques planches et du grillage, ou via une imprimante 3D. L’inventeur est également apiculteur, et il propose en open source son piège à frelons asiatiques. La muselière à bec est une sorte de bouclier qui va créer un sas à l’entrée des ruches. Les petites alvéoles imprimées en 3D ou formées par le grillage fin permettent de bloquer l’entrée des ruches aux frelons asiatiques, mais laissent passer les abeilles. La muselière à bec de Fernando ne permet pas la capture des frelons asiatiques, mais protège les ruches des attaques à l’intérieur. Il permet aux abeilles de « vivre plus sereinement ». Plus d’informations ? Retrouvez notre article dédié au piège à bec muselière.

La nasse vissée sur un pot de Nutella

Cette invention, déjà disponible à l’achat (9,50 €) ou imprimable en 3D via un fichier open source, se présente comme un piège accessible et facile à fabriquer. Pour l’installer, une fois la nasse imprimée, il vous suffit d’avoir à votre disposition, un pot de Nutella 400 g ou 1 kilo, confiture Bonne Maman 370 ou 750 g, ou pot Le Parfait de 100 millimètres de diamètre sur le couvercle. La pièce imprimée dispose d’alvéoles calibrées pour que les frelons asiatiques ne puissent pas ressortir du pot. Il suffit alors de réaliser un mélange de vin blanc et de sirop de cassis pour attirer le frelon asiatique dans le dispositif. Plus d’informations ? Retrouvez notre article dédié à la nasse vissée sur un pot de Nutella.

La ruche connectée Bee efficient (open source)

Cette invention nous arrive de quatre étudiants de la Sorbonne, Caroline Alonso, Thomas Korpal, LaisA et Michaël Baudeur qui forment la Team Bee Efficient. Les quatre étudiants travaillent sur une ruche connectée via un programme de 4ᵉ année. Ils ont eu l’idée d’inventer un système de ruche connectée qui permettrait un suivi à distance de la santé de la ruche avec Ubidots et la plateforme BEEP. Le système est destiné aux apiculteurs et vise à permettre à ces derniers, de contrôler physiquement à distance leurs ruches pour anticiper les attaques de frelons asiatiques par exemple. Le système embarqué inventé par les étudiants assure de nombreuses missions de surveillance (poids, humidité, etc.) afin que l’apiculteur puisse être informé en temps réel de l’état de santé de sa ruche. Plus d’informations ? Retrouvez notre article dédié à la ruche connectée Bee efficient.

Neohive, un autre piège imprimé en 3D

Ce nouveau piège, inventé depuis quelques mois seulement, a l’avantage d’être financièrement très accessible, avec un prix de 25 € à 30 € selon la taille choisie. Le piège Neohive est, ce que l’on appelle un piège sélectif, il permet de capturer les frelons asiatiques, sans risque pour les abeilles. Fabriqué via une imprimante 3D, avec du fil plastique PETG recyclé, il pourra ensuite être réutilisé pour d’autres usages. Le piège se présente comme un sas avec une entrée de chaque côté. Ces entrées sont conçues en forme d’entonnoir, le frelon peut y entrer, mais impossible d’en ressortir. Les abeilles et autres insectes peuvent, eux, ressortir sans aucun problème. À l’intérieur du bac qui se trouve à l’intérieur, il suffit d’y mettre un mélange sucré avec de l’eau pour que le frelon se noie. Plus d’informations ? Retrouvez notre article dédié au piège Neohive.

Le piège à frelon asiatique, Mellon’harp

Mellon’Harp, est une invention créée par une vingtaine de lycéens aidés par un apiculteur, qui devrait être commercialisé cette année. Ce piège se présente comme une harpe électrique, qui s’installe entre deux ruches, et alimentée par un panneau solaire. La position de la harpe est importante, puisqu’elle se trouve sur le chemin emprunté par les frelons lors des attaques, il faut savoir que ce chemin est toujours le même. Le frelon qui touche le dispositif électrique se trouve donc électrocuté en moins d’une seconde, mais les alvéoles de la harpe restent sans risques pour les abeilles. Plus d’informations ? Retrouvez notre article dédié à la Mellon’harp.

Le piège à frelon asiatique aux phéromones sexuelles

Les phéromones sexuelles pour attirer les mâles comme les femelles font l’objet de nombreuses recherches actuellement. Il semblerait que le piège Easytrap soit un piège à phéromones, il existe pour les frelons, les mouches ou encore les guêpes. Ce dernier se présente comme un gobelet en plastique dans lequel sont installés des appâts. Les frelons pénètrent par le couvercle, mais ne peuvent plus en ressortir. Attention cependant, apparemment, le piège à phéromone pour le frelon asiatique n’est pas encore scientifiquement au point, les chercheurs travaillent sur le sujet. Néanmoins, ils ne sont pas encore parvenus à fabriquer un appât sélectif réservé aux frelons asiatiques, mâles ou femelles. Plus d’informations ? Retrouvez notre article dédié au piège à phéromones.

La harpe électrique ApiProtection

Cette innovation serait capable de foudroyer jusqu’à 200 frelons asiatiques par jour en épargnant bien entendu les abeilles. Elle se présente comme une harpe électrique qui se positionne devant la ruche et qui peut fonctionner sur batterie ou via de petits panneaux solaires. La harpe inventée par Didier et Jean-Baptiste Robert, un père et son fils, apiculteurs, s’appuie sur la différence de comportement et de morphologie entre l’abeille et le frelon asiatique. Plus concrètement, la harpe est conçue avec des fils électriques dont le quadrillage est calibré pour que l’abeille passe sans dommage, mais pas le frelon asiatique. S’il pénètre, en volant dans le quadrillage, il se trouve électrocuté et tombe dans un seau rempli d’eau dans lequel il finit par se noyer !

Le Stop It Max de Frédérique Ripet

Le Stop It Max a été inventé par Frédérique Ripet, et il est breveté depuis 2018. Sa force est de proposer aux abeilles une double protection grâce à sa forme qui fait de lui un bouclier anti-frelons. Concrètement, le Stop It Max, conçu en polypropylène, vient se fixer sur la façade de la ruche, à moins de deux centimètres de la paroi de la ruche. Les alvéoles présentes sur le bouclier permettent aux abeilles de rentrer dans la ruche sans ralentir, mais le frelon, lui, ne peut passer la paroi qu’en marchant… Son envergure en vol ne lui permettant pas d’emprunter le même passage… S’il parvient à passer l’alvéole du bouclier, il se retrouve alors prisonnier entre les deux parois, sans aucune chance de pouvoir s’échapper, et devient à son tour, un mets parfait pour les abeilles, qui peuvent l’attaquer !

Les plantes carnivores de Cédric

Cédric Azaïs est pépiniériste dans le Lot-et-Garonne et passionné de plantes carnivores. Lors d’une exposition, il découvre que l’une de ses plantes, la Sarracenia capture et tue les frelons asiatiques. Dans la petite ville de Marcellus, il décide alors de développer cette plante originaire d’Amérique du Nord, totalement adaptées à nos climats européens pour en faire un piège à frelon 100 % naturel ! Le pouvoir de cette plante réside dans le fait qu’elle attire et tue les frelons asiatiques tout en épargnant les abeilles…

En effet, les abeilles se délectent de la fleur, alors que le frelon s’intéresse à l’opercule qui présente une couche de glucose qui l’attire… Le frelon s’englue ainsi sur le glucose, puis tombe dans le tube digestif de la plante qui le digère, ne laissant que son squelette !

Le piège à frelon asiatique innovant d’un pompier oloronais

Pascal Bouissou est pompier dans les Pyrénées Atlantique et a plusieurs fois été confronté à des demandes de destruction de nids de frelons asiatiques. Ne pouvant pas, professionnellement, répondre à la demande, il a décidé d’inventer un piège pour tenter de limiter les dégâts. Son piège consiste en une capsule d’insecticide qui vient s’intégrer dans une coque imprimée en 3D ressemblant à une cartouche de silicone que l’on insère dans un pistolet à pression formé d’un réservoir et de la capsule… Lorsque l’on dévisse le réservoir, la capsule est autopercée par le pistolet et l’insecticide est diffusé par pression grâce à de l’air envoyé dans le pistolet. Retrouvez tous les détails sur le piège à frelon de Pascal, breveté INPI.

Le piège à frelons asiatiques d’un apiculteur breton

En 2016, Denis Jaffré perd 35 colonies d’abeilles en une saison, dévorées par les frelons asiatiques… Il décide alors d’inventer un piège écologique qui ne capture que les reines, responsables de la naissance des colonies. Il s’entoure d’étudiants en plasturgie et invente un système imprimé en 3D avec des alvéoles calibrées pour capturer les reines. Et, pour les appâter, il met au fond des alvéoles, de la cire d’abeille tout simplement… Les tests semblent concluants puisqu’il a réussi à capture 150 reines grâce à son piège ! Bilan, 150 colonies de moins en Bretagne ! Depuis, il a fondé JabeProde, a appelé son invention BPCA pour bac de capture préventif et autonome, le vend 55 € et croule sous les commandes ! Retrouvez tous les détails sur le piège de Denis Jaffré.

Le piège Vigivelutina de Frédéric Larguier

Le piège Vigivelutina fonctionne grâce à la reconnaissance d’image. Concrètement, il dispose d’un calculateur d’intelligence artificiel combiné à un micro… Lorsque le frelon asiatique s’approche de l’entrée de la ruche, le piège le détecte grâce à la base de données du système. Ce piège ne nécessite aucun produit chimique, ni appât. Lorsque le piège détecte le frelon asiatique, il est soufflé vers une chambre noire par un mécanisme breveté. Chambre noire conçue aux dimensions d’un frelon asiatique qui ne pourra pas ressortir. En revanche, si d’autres insectes viennent à être capturés, ils pourront, eux, recouvrer leur liberté. Retrouvez tous les détails sur le piège de Frédéric Larguier.

La recette « magique » de Pierrick Gauthier

Cet apiculteur de Bretagne et directeur des jardins familiaux de Landerneau utilise le piège classique que l’on peut faire chez soi, mais qui est parfois critiqué sur le fait qu’il piège aussi les abeilles… Pierrick a donc modifié la recette initiale qui se compose de vin blanc, sirop de cassis et bière. En fait, il a juste ôté la bière du mélange, car le houblon peut aussi attirer les abeilles… Le vin blanc mélangé au sirop sucré, lui, n’attire que les frelons qui se retrouvent noyés au fond du liquide sucré !

Bonus : Des poules pour dévorer les frelons asiatiques

Et, si vous joigniez l’utile à l’agréable en installant dans votre jardin, de magnifiques poulettes qui vous donneront de beaux œufs ? Mais, attention, ne choisissez pas n’importe quelles poules mais les « noires de Janzé »… Non seulement, vous aurez des œufs frais, et en plus, elles sont de redoutables prédatrices des frelons asiatiques, qu’elles adorent dévorer.

NDLR : Nous vous rappelons que les sapeurs-pompiers n’interviennent plus sur la destruction des nids de frelons ou guêpes, ou que l’intervention est facturée… Dans le cas d’un nid de frelon asiatique découvert dans le domaine public, vous devez faire appel aux services de votre municipalité pour qu’il soit rapidement détruit.