BSI, un piège à frelons asiatiques professionnel, efficace et très abordable

La France entière tente de s’organiser dans la protection des abeilles, et cette organisation passe par la lutte contre le frelon asiatique. Rappelons que cet insecte est arrivé chez nous en 2004, à partir d’une reine fécondée, cachée dans une poterie venue de Chine. Depuis près de 20 ans, le frelon asiatique ne cesse de proliférer et menace progressivement nos abeilles. En Asie, les abeilles cohabitent avec cette espèce depuis des années, apprenant à développer des moyens de défense. Quant à nos abeilles, elles ont besoin de l’aide de l’humain pour lutter contre le frelon asiatique, la cohabitation n’étant pas assez ancienne pour qu’elles soient capables de lutter seules. Les seuls moyens que nous possédons sont les pièges, comme celui proposé par l’entreprise BSI. Un piège simple à installer, et à priori efficace. Découverte.

Pourquoi faut-il piéger le frelon asiatique au printemps ?

Le printemps est la saison du renouveau, souvent présentée comme la saison de la renaissance. C’est donc, en toute logique, que les reines frelons asiatiques se réveillent de leur long sommeil hivernal, pour fonder de nouvelles colonies. Elles vont alors chercher à fonder ce que l’on appelle un nid primaire. Ce dernier servira à protéger et à élever les larves, qui deviendront les frelons asiatiques en été. Dès la mi-mars et jusqu’à la fin du mois de mai, les reines sortent et cherchent à fonder leurs nids, habituellement dans des abris de jardin, des hangars ou sous les carports par exemple.

Le piège à frelon asiatique BSI, qu’est-ce que c’est ?

Le piège pour guêpes et frelons asiatiques est l’un des plus vendus en ce début de printemps. Il ne coûte qu’une dizaine d’euros et est évidemment réutilisable sur plusieurs années. Il se présente sous la forme d’un récipient surmonté d’un couvercle jaune, par lequel entreront les frelons attirés par l’appât. Rappelons qu’au printemps, l’appât doit se composer d’une solution sucrée : 1/3 de vin blanc, 1/3 de sirop de cassis, 1/3 de bière, dans lequel vous pouvez ajouter une cuillerée de miel. En été, les frelons recherchent des protéines. Il est donc judicieux de leur proposer des restes de viandes ou de poissons gras comme appâts ! Le piège à frelon asiatique BSI est livré avec un système d’accroche qui vous permettra de le suspendre près des abris de jardin, au printemps, ou dans les arbres hauts en été. Vous pouvez également y disposer de l’appât conçu par BSI, mais il se destine plutôt au piégeage des guêpes.

BSI, une marque spécialiste depuis plus de 20 ans

Fondée en 1995 en Belgique par Jan Vermeulen, BSI est une entreprise spécialisée dans les produits d’entretien et les herbicides. Elle est active dans plusieurs domaines tels que la lutte contre les insectes et les maladies, la fertilisation, les produits pour animaux domestiques, les étangs et les piscines. Depuis plus de 20 ans, BSI offre la meilleure solution à tous les problèmes liés à la maison et au jardin. Elle propose des produits tels des engrais, des produits de soins pour plantes, des répulsifs, des produits pour l’entretien de terrasses et de bassins, ainsi que des soins pour animaux domestiques et pour piscines.

BSI est un partenaire actif du secteur de la vente au détail spécialisé et du marché des professionnels, avec un réseau de centres de jardinage, de bricolage et de drogueries parmi sa clientèle. L’entreprise gère l’ensemble des processus, depuis le développement du produit jusqu’à la production et la logistique. De plus, elle a créé sa propre marque, avec une attention particulière portée à la durabilité, au respect de l’environnement et aux besoins des consommateurs. Le piège est disponible sur Amazon et Cdiscount à partir de 12,40 €.

