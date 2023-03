Frelons asiatiques : la recette des apiculteurs armoricains pour fabriquer un piège sélectif efficace

Le mois de mars est celui du retour du printemps et c’est aussi la période durant laquelle les reines frelons asiatiques sortent de leurs cachettes hivernales. Actuellement, il n’existe aucune solution de lutte à l’échelle nationale en France, même si la question vient d’être soulevée à l’Assemblée. Certaines communes ou agglomérations procurent des moyens de lutter aux habitants, mais elles sont encore peu nombreuses. Pourtant, c’est l’avenir de nos abeilles qui se jouent chaque année, pendant que les frelons asiatiques continuent de proliférer sur tout le territoire français. Pour lutter contre le frelon asiatique, les apiculteurs de Paimpol (22) lancent une campagne d’information et nous expliquent comment fabriquer un piège à frelon asiatique sélectif en huit simples étapes. Et c’est bien maintenant qu’il faut les piéger ! Présentation.

Pourquoi les apiculteurs des Côtes-d’Armor se mobilisent ?

En Bretagne, comme ailleurs en France, le frelon asiatique décime les abeilles, provoquant une diminution de la population sans précédente. Pour les apiculteurs, outre la perte de leurs protégées, c’est aussi un terrible manque à gagner, ainsi qu’une production de miel, de gelée royale et d’autres dérivés qui s’écroule. Les apiculteurs du secteur de Paimpol ont détruit 180 nids de frelons l’an dernier, uniquement dans le secteur de Plouha. Il faut donc agir et vite. Le piégeage est le seul moyen de lutte efficace contre les frelons. En revanche, il faut se méfier de certains dispositifs non sélectifs qui piègent aussi d’autres insectes, utiles à la biodiversité.

Comment fabriquer le piège sélectif des apiculteurs bretons ?

Aimé, l’un des apiculteurs du secteur, livre sa « recette » de piège à frelon asiatique dans les colonnes du journal La presse d’Armor. Le « piège armoricain » s’établit sur le mélange désormais connu d’un tiers de vin blanc, d’un tiers de bière et d’un tiers de sirop de cassis ou grenadine. Quant au matériel, l’on aura besoin de l’appât et de deux bouteilles en plastique, notamment d’eau gazeuse. Le goulot de ces dernières étant plus étroit que celui des bouteilles d’eau plate. Voici les étapes à suivre pour fabriquer le piège :

Couper le goulot.

Percer le fond de la bouteille avec de petits trous de quatre millimètres de diamètre, qui permettront à l’odeur de l’appât d’attirer les frelons.

Sur le haut de la bouteille, percer des trous de six millimètres qui permettront aux autres insectes de s’échapper et aux frelons de rester prisonniers. Percer des trous de 6 mm sur le haut, ils laisseront les autres insectes sortir du piège.

Retourner le goulot à l’intérieur de la bouteille dans laquelle vous aurez versé le mélange vin blanc, cassis, bière.

Une fois le piège assemblé, il suffit de percer le haut pour accrocher des ficelles et pouvoir le suspendre. « Les frelons attirés par l’odeur de l’appât passeront par le haut du piège, s’engouffreront dans l’entonnoir et seront pris au piège. » explique l’apiculteur.

Pourquoi cet appât fonctionne ?

Pour celles et ceux qui s’interrogent sur le fait d’utiliser ce mélange précis et pas un autre, Aimé certifie que les abeilles ne supportent pas l’odeur de l’alcool. Par conséquent, elles ne s’aventureront pas à s’approcher du piège. En revanche, les frelons aiment cette odeur ainsi que celle dégagée par le houblon de la bière. Enfin, Aimé recommande de ne pas préparer le mélange à l’avance pour qu’il reste efficace et de le renouveler chaque semaine.

Où poser les pièges confectionnés ?

Tout va dépendre de l’époque à laquelle vous piégez les frelons asiatiques. De mi-février à fin mars, les pièges doivent être installés à proximité des nids de l’année précédente. Tandis que d’avril à mi-juin, des pièges doivent être ajoutés près des ruchers, des composteurs, des stockages de fruits ou légumes et des déchetteries. Enfin, ces pièges doivent être installés de 50 cm à 1,50 m de hauteur. Lorsque vous changerez vos appâts, pensez également à compter le nombre de frelons asiatiques, puis à transmettre vos données au Groupement de défense sanitaire des abeilles des Côtes-d’Armor, pour participer à un recensement. Ce type de comptage existe dans chaque région de France et il est important dans la lutte contre le frelon asiatique.