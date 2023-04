Le printemps s’installe doucement, mais sûrement. Par la même occasion, les frelons asiatiques se réveillent de leur sommeil hivernal. Les reines frelons vont lentement sortir de leur sommeil, et chercher à fonder leurs nouveaux nids primaires. C’est donc le moment idéal pour tenter de piéger les reines et d’éviter qu’elles n’aillent fonder de nouvelles colonies. Rappelons qu’il sera désormais impossible d’éradiquer ce nuisible, il a trop proliféré. En attendant que la lutte contre le frelon asiatique devienne peut-être une cause nationale, les communes s’organisent ! Dans l’Aisne, la Fédération des chasseurs du département va distribuer 13 000 pièges Tap Trap pour organiser la lutte. Comment vont-ils procéder ? Et le piège Tap Trap, qu’est-ce que c’est ? On vous explique tout !

L’invention du Tap Trap, un piège sélectif

Ce piège à frelons asiatiques est l’invention de Roberto Carello, nous provenant d’Italie. L’entreprise est spécialisée dans le piégeage écologique de différents nuisibles. Elle propose non seulement des pièges à frelons asiatiques, mais d’autres types comme celles à limaces ou à guêpes aussi. Le principe du Tap Trap est de lutter efficacement contre ces nuisibles, grâce à des pièges sélectifs. De par leur configuration, elles selectionnent l’insecte à capturer, laissant les autres libres. En réalité, Tap Trap est un « bouchon piège », qui s’installe en quelques secondes sur une simple bouteille d’eau, en plastique. Originellement fabriqué en jaune, il se colore cette année en rouge vif pour se dissimuler dans les cerisiers ou les haies de framboisiers.

Le Tap Trap comment ça marche ?

Pour installer le Tap Trap, il suffit d’une bouteille d’eau en plastique. Le bouchon est conçu pour se clipser sur le goulot de la bouteille. Dimensionnés à la taille d’un frelon asiatique, les insectes plus petits pourront ressortir de la bouteille. Pour les frelons asiatiques, une fois entrés dans la bouteille, ils y resteront prisonniers. Le bouchon dispose également d’un petit arceau pour pouvoir le suspendre, à l’aide d’une ficelle, à une branche d’arbre, par exemple. Dans la bouteille, Tap Trap recommande le mélange suivant : 1,5 cm de bière brune + 1,5 cm de sirop de fruits rouges + 3 cm de vin blanc sec, un appât recommandé par le FEM (Fondation Edmund Mach) de Saint-Michel à l’Adige (TN).

Les abeilles ne risquent pas d’être prisonnières, elles détestent l’odeur du vin. Au printemps, le Tap Trap s’installe près des abris de jardin, des garages et autres cachettes aimées par les reines pour fonder leurs nids, à l’abri des regards. Elles adorent aussi s’installer auprès des miradors ou des abris de chasse, territoire des chasseurs départementaux ! Et c’est justement eux, à qui l’on fait appel pour lutter contre le frelon asiatique, dans l’Aisne. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Tap Trap.

Dans l’Aisne, une distribution géante de 13 000 Tap Trap !

Dans ce département du nord-est de la France, ce sont les chasseurs qui seront mis à contribution pour lutter contre le frelon asiatique. En effet, la Fédération vient de leur indiquer que 13 000 pièges seraient disponibles au siège de la fédération. Ensuite, les chasseurs devront les installer à différents endroits du territoire. Une facture de 10 000 € pour la fédération des chasseurs de l’Aisne, mais qui devrait permettre de limiter les dégâts pour l’été qui arrive. « Les chasseurs peuvent être confrontés à cela. On a une fréquentation des cabanes de chasse, des observatoires, des miradors », explique Nicolas Voyard, président de la fédération, dans une interview accordée à France 3.

Le but de cette installation de pièges par les chasseurs est de pouvoir vraiment mailler tout le territoire, protégeant ainsi les habitants. Cette opération de lutte contre le frelon asiatique est organisée en collaboration avec les maires, à travers un service rendu par les chasseurs. L’idée était venue d’une discussion entre chasseurs et apiculteurs. Et au final, elle s’est concrétisée par la pose de 13 000 pièges dans les semaines qui viennent !

