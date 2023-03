« La résistance s’organise », des municipalités distribuent des pièges pour lutter contre le frelon asiatique

En cette fin mars, la lutte contre le frelon asiatique doit s’intensifier ! Les températures remontent, le temps se veut plus clément. Pour les reines frelons asiatiques, c’est le moment idéal pour sortir du sommeil hivernal dans lequel elles se sont plongées. Elles vont donc partir à la recherche d’un endroit pour fonder leur future colonie. Nous savons depuis quelques mois, qu’il ne sera plus possible d’éradiquer le frelon asiatique, les individus sont trop nombreux. La question de la lutte contre le frelon asiatique vient d’être soulevée à l’Assemblée nationale, mais en attendant, les communes s’organisent. À Mèze, dans l’Hérault, la municipalité a décidé de fabriquer des pièges à frelons asiatiques pour les administrés et les demandes affluent. Découverte.

La mairie de Mèze s’organise

La mairie n’investira pas dans des pièges commerciaux, elle mise sur les pièges artisanaux, qui semblent être les plus efficaces. L’objectif des élus de Mèze étant de pouvoir proposer un piège à chaque habitant, afin que la lutte contre le nuisible destructeur d’abeilles, soit plus efficace. Le piège fabriqué par la mairie est celui que tout le monde connaît : la bouteille en plastique percée de trous, avec l’appât, vin blanc, sirop de cassis, bière. Rappelons que le vin blanc est l’élément crucial de ce mélange, l’abeille le déteste, mais le frelon asiatique l’adore. C’est donc un piège sélectif et c’est absolument essentiel pour la survie d’autres espèces.

Les demandes affluent chez les habitants.

Nous savons tous combien il est important de protéger nos abeilles, et ainsi de lutter contre leur principal ennemi. La mairie a reçu plus de 80 demandes de piège en 15 jours seulement. L’idée étant de distribuer les pièges, et, en contrepartie, les habitants doivent informer la mairie du nombre d’individus capturés, et notamment les reines garantes, malheureusement, des colonies à venir. La solution est expérimentée depuis trois ans dans la commune. « On va savoir combien il y a eu exactement de prises : les gens vont nous faire des retours. L’année dernière, on avait attrapé une centaine de reines », explique Thierry Baeza, le maire de Mèze, dans une interview accordée à France 3 Régions.

Les pièges fournis par la mairie de Mèze, sont à installer à 50 centimètres du sol, ou sur une branche. Ces pièges sont conçus avec des trous sur le haut de la bouteille afin de laisser ressortir les insectes plus petits que les frelons asiatiques, qui, eux, restent emprisonnés, et finissent par se noyer ! La mairie précise aussi que si les reines n’ont pas été piégées, et qu’elles sont parvenues à fonder un nid, elle prendra en charge 50 % de la facture liée aux frais de destruction.

Pourquoi est-ce important de mettre des pièges sélectifs ?

Un piège sélectif est un dispositif utilisé pour capturer ou éliminer spécifiquement une espèce cible, tout en minimisant la capture ou l’élimination d’autres espèces non ciblées. Les pièges sélectifs sont souvent utilisés dans la gestion des populations animales, notamment pour contrôler les espèces considérées comme nuisibles ou invasives. Dans le cas du frelon asiatique, le risque est de capturer aussi des abeilles, ou des frelons européens, qui, eux, seraient davantage des alliés que des ennemis des abeilles. Si vous optez pour le mélange classique vin blanc, sirop de cassis, bière, veillez, d’une part, à bien le respecter, avec un tiers de chaque ingrédient. Quant aux trous que vous ferez dans votre piège, ils doivent absolument permettre aux autres insectes de pouvoir ressortir du piège. Retrouvez notre article dédié à la fabrication de ce piège artisanal.