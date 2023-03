« Un toit pour les abeilles », comment protéger les abeilles sauvages et domestiques

Dans quelques semaines, notamment le 20 mars prochain, le calendrier nous indiquera que le printemps est de retour. Avec lui, les insectes vont sortir de leur sommeil hivernal et revenir polliniser les fleurs et les arbres fruitiers. Parmi ces insectes, nos chères abeilles vont également se réveiller et il est primordial de savoir comment les protéger. Non seulement elles sont très menacées par le frelon asiatique, mais il faut aussi connaître quelques astuces pour les préserver. Un toit pour les abeilles, un réseau d’une centaine d’apiculteurs militant pour une apiculture artisanale, locale et respectueuse des abeilles nous informe de bonnes pratiques à tenir pour protéger les abeilles via un communiqué de presse. On vous explique tout.

Quels sont les premiers gestes simples à effectuer ?

Un toit pour les abeilles nous fait part de gestes simples à effectuer pour faire face à la menace qui pèse sur les abeilles, qu’elles soient domestiques ou sauvages d’ailleurs. On vous rappelle que les abeilles domestiques sont celles qui sont installées dans des ruches, en colonie. Quant aux abeilles sauvages ou solitaires, ce sont celles qui vivent dans la nature, nichant par exemple dans les cabanes à insectes. Pour protéger les abeilles, on évite donc de premier abord les herbicides et pesticides lorsque nous désherbons nos jardinières ou plantations. Considérés comme perturbateurs endocriniens, ces produits chimiques attaquent le système nerveux et tuent les abeilles à petit feu. La seconde étape à realiser est l’installation de petits abreuvoirs afin que les abeilles puissent s’hydrater. En effet, l’eau est nécessaire à la production de gelée royale, cette précieuse substance qui alimentera les larves par la suite. Dans cette optique, il suffit d’installer de petites coupelles avec quelques cailloux au fond. Ces derniers permettront à l’abeille de se poser pour boire. Il faudra remplacer l’eau chaque semaine, voire plus fréquemment si les températures sont hautes.

Que faire au jardin pour protéger les abeilles ?

Les jardins tondus au cordeau sont de l’histoire ancienne, dans le temps où les abeilles n’étaient pas encore menacées. Aujourd’hui, on laisse quelques lopins de terres, non tondus, voire plantés de fleurs mellifères. Figurent parmi cette catégorie la lavande, le thym, la coriandre, la jacinthe, le coquelicot, la sauge, l’impatient, la capucine, le lys, l’arum, le glaïeul, le cosmos, l’œillet, l’agapanthe, le dahlia, la lobélie, le bégonia, l’aster, le souci des champs, le zinnia, le muflier, le lierre, le sarrasin, la renoncule des champs, etc. Laissez donc pousser ce que l’on appelle vulgairement les « mauvaises herbes ». Elles sont peut-être pitoyables pour nous les humains, mais bénéfiques aux abeilles. Créer un jardin naturel et sauvage en ce moment, c’est très tendance et il ne faut pas s’en priver. La plupart des mellifères sont des plantes annuelles que vous pouvez semer en mélange dans des carrés de bois par exemple. Elles ne vous demanderont qu’un fauchage par an, c’est gagnant-gagnant autant pour les abeilles que pour vous.

Et si vous parrainiez une ruche ?

Un toit pour les abeilles propose le parrainage de ruches, une solution idéale si vous ne possédez pas de jardin et que vous avez envie de faire un geste fort pour la protection des abeilles. Parrainez une ruche coûte annuellement entre 5 et 65 €. Cette somme investie permettra de soutenir un apiculteur près de chez vous. La structure en compte une centaine environ dans toute la France. Cela permettra de soutenir financièrement votre apiculteur et en contrepartie, vous recevrez des nouvelles de vos protégées régulièrement. Vous serez invités à visiter votre ruche lors de journées portes ouvertes et petite cerise sur le gâteau, vous recevrez entre 3 à 60 pots de miel par an, personnalisés à votre nom. Le nombre de pots de miel dépend évidemment du montant mensuel versé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Untoitpourlesabeilles.fr.

Et si vous dorlotiez les abeilles sauvages ?

Les abeilles ne sont pas toutes domestiques, bien installées dans une ruche et dorlotées par les apiculteurs. Cette année, un toit pour les abeilles lance un nouveau projet pour les abeilles sauvages : les dorloteurs d’abeilles. Ces dernières ne font pas de miel, mais elles sont de merveilleuses pollinisatrices qu’il faut aussi protéger. En vous rendant sur le site Lesdorloteurs.fr, vous pouvez acquérir un « pack dorloteur » qui se compose d’une maison à insectes, de cocons d’abeilles et de graines de fleurs pour la somme de 114 € (plusieurs modèles disponibles). Fabriquées avec des tubes transparents, les petites maisons seront également une merveilleuse leçon de nature pour les enfants qui pourront les observer.