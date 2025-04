Le NTU dévoile l’invention d’un détecteur de frelons asiatiques pour protéger les ruches

Je vais être honnête : j’adore les abeilles, mais elles me font un peu flipper. Je les trouve fascinantes quand elles butinent mes fleurs, et j’ai même laissé exprès une zone non tondue derrière mon abri de jardin pour qu’elles puissent venir y faire leurs emplettes. Oui, c’est ma petite contribution au maintien de la biodiversité… depuis une distance de sécurité raisonnable. Alors quand j’ai découvert qu’une équipe de scientifiques avait inventé un système pour détecter les frelons asiatiques à distance, leurs ennemis jurés, j’ai tendu l’oreille. Détecter les frelons asiatiques à distance : en voilà une super idée ! Eh oui, la science a peut-être trouvé un moyen de les devancer… Explications.

Un capteur sonore (et malin) qui reconnaît le bourdonnement suspect

L’idée vient des chercheurs de l’université de Nottingham Trent, en collaboration avec des scientifiques portugais et belges. Ensemble, ils ont mis au point un dispositif équipé de micros peu coûteux et d’un algorithme entraîné à détecter les frelons asiatiques… simplement à leur façon de bourdonner en vol stationnaire. Apparemment, ces vilains cousins planent longtemps autour des ruches, contrairement aux abeilles qui entrent et sortent rapidement. Le plus beau dans tout ça ? L’alerte est envoyée directement sur le smartphone de l’apiculteur, ce qui lui permet d’agir immédiatement. Pas besoin de surveiller sa ruche 24 h/24, le système s’en charge. C’est un peu comme une alarme maison, mais pour nos ouvrières préférées.

Une invention testée avec succès… et pleine de promesses

Le système a été testé pendant trois saisons sur un rucher au Portugal, avec une précision de détection proche de 100 %. Franchement, c’est impressionnant. Et, cela tombe bien, car les frelons asiatiques, aussi appelés frelons à pattes jaunes, sont de plus en plus présents en Europe et pas que dans le sud. En 2024, il y a eu 44 signalements confirmés au Royaume-Uni, notamment dans le Kent et l’East Sussex. L’invasion n’est pas encore généralisée, mais on n’est pas à l’abri… Moi qui regarde mes abeilles en me demandant si elles vont bien, je me dis qu’un outil pareil pourrait devenir un indispensable. Facile à installer, pas intrusif, et surtout hyper utile pour préserver la biodiversité et nos précieuses pollinisatrices.

Les points clés à retenir

Détection : Micro + IA pour différencier abeilles et frelons

Système d’alerte : Notification smartphone en cas de détection

Particularité du frelon : il plane longtemps près des ruches (contrairement à l’abeille)

Précision : Près de 100 % en conditions réelles (tests au Portugal)

But : alerter à temps pour agir vite et sauver la ruche

Et, moi dans tout ça ?

Je ne suis pas apicultrice, mais je me sens très concernée par les abeilles avec mon mini-territoire réservé. Ce genre d’innovation me rassure, car même si je garde mes distances (on ne se refait pas), je tiens à leur survie. Protéger les butineuses, c’est aussi protéger nos écosystèmes, nos cultures… et mon petit coin sauvage derrière l’abri de jardin.

Pour en savoir plus sur cette invention prometteuse, rendez-vous sur le site officiel : Nottingham Trent University – Beehive Monitoring. Et vous, vous laisseriez-vous séduire par un dispositif d’alerte pour protéger vos ruches ou celles de vos voisins des frelons asiatiques ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .