Où trouver des pièges à frelons asiatiques gratuitement en France ?

Depuis son apparition en France en 2004, le frelon asiatique (Vespa velutina) s’est imposé comme un véritable fléau pour l’écosystème. Prédateur redoutable, il s’attaque aux abeilles, fragilisant ainsi la pollinisation et mettant en péril l’équilibre de notre biodiversité. Aujourd’hui, son éradication est devenue impossible, et la lutte s’organise pour limiter sa prolifération. En attendant que la lutte contre cet envahisseur, soit, un jour, considérée comme une cause nationale et aidée par l’État, il faut se mobiliser pour ralentir leur prolifération. De nombreuses communes ont décidé d’agir en proposant la distribution de pièges sélectifs aux habitants. Peut-être que la vôtre en fait partie ?

Vallée d’Ossau : une mobilisation locale pour piéger le frelon asiatique

Dans la Vallée d’Ossau, la Communauté de communes (CCVO) intensifie ses actions pour lutter contre l’invasion des frelons asiatiques. En plus de l’intervention de la société spécialisée Frelons & Cie pour la destruction des nids, une distribution de pièges sélectifs, conçus par l’association Clic Innov 64, a été organisée cette année. Deux réunions publiques ont été programmées, permettant aux participants de repartir avec leur piège après une sensibilisation à son utilisation. Les premières sessions ont eu lieu les 23 et 28 janvier, et d’autres pourraient être organisées. Il est probable que d’autres distributions soient organisées, la période la plus critique étant situé à la fin du mois de février. Pour en savoir plus sur cette initiative, vous pouvez contacter France Services au 05 54 12 03 80. Plus d’informations ici dans l’article publié par le journal Sud-Ouest.

Aixe-sur-Vienne : une campagne ciblée contre les reines fondatrices

À Aixe-sur-Vienne, la mairie s’associe à la FREDON Haute-Vienne pour une campagne de piégeage ciblée sur les reines fondatrices. L’objectif : capturer ces femelles avant qu’elles ne construisent leurs nids primaires. Pourquoi agir maintenant ? Dès la sortie de l’hivernage, à partir de mi-février, ces reines cherchent du sucre pour se nourrir avant de fonder de nouvelles colonies. C’est le moment idéal pour intervenir et empêcher la prolifération des nids. Les habitants peuvent gratuitement bénéficier de pièges sélectifs à placer près des ruches, composteurs ou arbres en floraison, entre février et mai. Attention, les stocks sont limités ! Pour participer, il est impératif de s’inscrire avant le 15 février. Contact pour inscription : 05 55 70 77 38 ou par e-mail : d-cedro@mairie-aixesurvienne.fr Plus de détails ici sur le site internet de la Mairie d’Aixe-sur-Vienne.

Le Porge : 300 pièges mis à disposition des habitants

Le frelon asiatique représente une menace sérieuse pour l’apiculture et la biodiversité. Face à ce constat, la municipalité du Porge, en Gironde, engage cette année une campagne de piégeage avec la mise à disposition de 300 pièges gratuits. Les habitants pouvaient récupérer un piège par foyer sur présentation d’un justificatif de domicile lors des permanences organisées, les 29 janvier et 1ᵉʳ février. Si cette information ne vous est pas parvenue dans les temps, vous pouvez vous renseigner auprès de la Mairie du Porge, il est possible que cette opération soit prolongée ou renouvelée.

Montpon-Ménestérol : une action préventive sur plusieurs mois

À Montpon-Ménestérol, la mairie a validé la distribution gratuite de pièges afin d’endiguer l’invasion du frelon asiatique, particulièrement nuisible aux abeilles et autres pollinisateurs. Cette action se déroule de février à avril, période critique où les reines commencent à bâtir leurs nids. Pour limiter la prolifération, 200 pièges seront distribués chaque année, dans la limite des stocks disponibles.

Conditions d’attribution :

Présentation d’un justificatif de domicile de moins de six mois

Un piège par résidence

Pour obtenir un piège, il suffit de se renseigner à l’accueil de la mairie et de contacter Mélanie, au 05 53 80 30 21. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site de la Mairie de Montpon-Ménestérol.

Condé-sur-Sarthe : une aide financière pour la destruction des nids

Dans l’Orne, la fin des aides départementales pour la destruction des nids de frelons asiatiques a conduit la mairie de Condé-sur-Sarthe à revoir sa politique d’accompagnement. Lors du conseil municipal du 29 janvier 2025, une nouvelle mesure a été votée : la commune remboursera 50 % des frais de destruction, dans la limite de 100 €, sur présentation de facture. Cette initiative vise à encourager les habitants à faire appel à des professionnels pour éradiquer les nids de manière sécurisée. En parallèle, des actions de sensibilisation et de prévention devraient être mises en place dans les mois à venir, comme le relate cet article paru dans le journal Ouest-France.

Les pièges pour les frelons asiatiques dans les communes du Mans Métropole

Tout au long du mois de février 2025, des permanences sont organisées dans les communes du Mans Métropole pour distribuer gratuitement des pièges aux habitants. Ces pièges sont destinés à capturer les frelons asiatiques et prévenir leur prolifération. Les premières distributions auront lieu au Mans la première semaine, puis dans les différentes communes de la métropole les semaines suivantes. Un justificatif de domicile est requis pour en bénéficier. Pour connaître les lieux et horaires précis des permanences, consultez le site du Mans Métropole ou renseignez-vous auprès de votre mairie locale. Toutes les informations sont disponibles dans cet article relayé par Actu.fr.

Une lutte collective nécessaire

Face à la menace persistante du frelon asiatique, les communes redoublent d’efforts pour freiner sa propagation. Que ce soit par la distribution de pièges sélectifs ou par des aides financières pour la destruction des nids, chaque initiative contribue à préserver notre écosystème et à protéger les abeilles. Si votre commune ne propose ni aide ni distribution, vous pouvez contribuer à la lutte en installant des pièges dès maintenant dans votre jardin. Je vous propose plusieurs articles que nous avions consacrés à certains pièges : devenir piégeur volontaire, le plus connu, le piège Tap Trap, ou encore le Bee Defender qui s’adapte aux pots de confiture.

Enfin, pour savoir comment et dans quel lieu installer vos pièges, je vous propose de consulter cet article complet écrit par Nathalie, en 2024. Et vous ? Votre commune ou agglomération participe-t-elle à la lutte contre le frelon asiatique par le biais de distribution ou d’aides financières ? Si tel est le cas, envoyez-nous un e-mail à arakiel@neozone.org, nous l’ajouterons à cet article. Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .