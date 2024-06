Un « cocktail magique » et sans danger pour les abeilles pour capturer les frelons asiatiques

Cette année, seules quelques régions de France ont pu apprécier le printemps… Nous serons bientôt en été, le 21 juin prochain, mais les températures d’avril et de mai, du moins en Seine-et-Marne, où je vis, auront plus encouragé les plaids que le nettoyage de la piscine ! Selon Météo France, nous accusons, en 2024, l’un des quatre printemps les plus pourris jamais enregistrés auparavant. Des températures qui ont eu un petit avantage pour le moment : les frelons asiatiques se sont faits plus discrets que les printemps précédents… Néanmoins, attention, ils vont revenir, dès la fin du mois de juin, affamés et prêts à exterminer des milliers d’abeilles ! C’est le moment de suivre mes conseils pour fabriquer un piège uniquement destiné aux frelons asiatiques, laissant la vie sauve à nos chères abeilles. Découverte.

Le frelon asiatique, un ennemi commun !

Les apiculteurs se souviennent tous de l’année 2004 ! Et, pour cause, cette année-là, voilà donc 20 ans, une reine frelon asiatique importée de Chine dans une poterie allait chambouler leurs vies ! Redoutables prédateurs d’abeilles, les frelons asiatiques se nourrissent de l’abdomen des abeilles, remplis de protéines. Classé nuisible depuis 2012, il n’est plus possible de l’éradiquer, mais il faut continuer à lutter pour éviter une prolifération désastreuse. Aujourd’hui, le frelon asiatique est parfaitement adapté au climat français. Cependant, nos abeilles, contrairement aux espèces asiatiques, ignorent encore comment s’en protéger. Nous, humains, devons donc les aider dans cette lutte sans merci. Voici comment.

Un piège à frelons asiatiques à fabriquer soi-même

Retirer soi-même un nid de frelons asiatiques relève de l’impossible ou presque. Tout d’abord, cela s’avère dangereux lorsque l’on sait qu’un nid peut contenir jusqu’à 1 500 individus, prêts à défendre leur territoire, et par conséquent à vous infliger des piqûres douloureuses. De plus, les nids de frelons sont souvent très haut perchés, à plus de 10 m de hauteur ! Les piéger se résume donc à leur proposer un appât qui les attirera loin de leurs nids, mais à portée de nos possibilités. Pour fabriquer le piège à frelon, il vous faut :

Une bouteille en plastique usagée, avec le bouchon.

Un mélange composé d’un tiers de vin blanc, d’un tiers de bière brune ou blonde et d’un tiers de sirop de cassis.

Pourquoi ce mélange ? Tout simplement parce que les abeilles détestent l’odeur de l’alcool, mais que les frelons l’adorent. Ce piège est fréquemment controversé, et pourtant, il est largement utilisé par les apiculteurs et par les particuliers, car il demande peu d’investissement financier. Pour la fabrication, il suffit de suivre ces étapes :

Percer des trous avec une perceuse d’un diamètre de 6 mm

Verser le mélange au fond de la bouteille soit 300 ml

Prévoir une ficelle pour accrocher le piège par le goulot de la bouteille.

Pourquoi 6 mm ? Tout simplement parce que c’est la taille recommandée pour que les frelons asiatiques restent piégés et finissent par se noyer. Les autres insectes plus petits pourront ressortir, et les plus gros comme le frelon européen ne pourront pas y entrer !

La Poule noire de Janzé, un prédateur naturel

Là encore, les gestes qui vont suivre sont parfois controversés, mais la lutte est primordiale alors cela vaut le coup de tenter ! Pour les apiculteurs, le Muséum national d’Histoire naturelle conseille d’entourer les ruches d’un grillage au fin maillage pour empêcher les frelons de pénétrer dans la ruche. Vous pouvez aussi, si vous avez l’intention d’accueillir des poules, choisir la race « Poule de Janzé », connue pour être un prédateur naturel de frelons asiatiques. Cependant, attention à ne pas trop la nourrir pour qu’elle retrouve son instinct naturel de chasseuse de frelon asiatique. Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .