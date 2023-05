Vous en avez assez de voir votre jardin sans vie et rêvez d’ajouter une touche de folie à votre pelouse ? Ne cherchez plus ! La solution ultime est là : adoptez des poules dans votre jardin ! Il y a encore quelques années, la plupart des habitants possédaient des poules. Les poules sont domestiquées depuis très longtemps, puisqu’on estime que les premières traces de domestication des poules datent d’environ 7 000 à 10 000 ans avant notre ère, au Moyen-Orient, dans la région de l’actuel Iran et de l’Irak. Avec des poules, votre jardin se transformera en un lieu de vie, car elles se comportent parfois de manière très inattendue. Adopter quelques poules profitera à votre jardin, mais veillez tout de même à protéger votre potager, car elles sont très gourmandes. Découverte.

Des œufs frais toute l’année

Les œufs frais à portée de main, c’est évidemment le principal avantage d’avoir des poules. Une poule pond en moyenne 250 œufs par an, cela vous laissera largement de quoi faire des omelettes, des pâtisseries, des sauces, des salades, etc. Imaginons que vous ayez trois poules, votre consommation familiale serait largement assurée. Avoir quotidiennement des œufs ultra-frais et gratuits relève du luxe par les temps qui courent.

Des composteurs sur pattes

Les poules sont d’excellentes recycleuses de déchets organiques. Elles peuvent ingérer une grande variété de restes de nourritures. Ce qui réduit considérablement la quantité de déchets alimentaires que vous produisez. En donnant vos restes de repas aux poules, vous contribuez à la réduction des déchets ménagers et à la pratique du compostage naturel. Certes, il leur faut un apport de nourritures classiques (blé, grains…), mais elles peuvent également dévorer presque tous vos restes alimentaires. Avec la loi sur le tri des biodéchets obligatoires qui prend effet le 1ᵉʳ janvier prochain, vos poules pourraient vous enlever une épine du pied, en s’occupant d’une bonne partie de vos restes alimentaires.

Les fientes de poules : un engrais naturel !

Les excréments des poules sont une excellente source d’engrais naturel pour votre jardin. Les déjections des poules sont riches en nutriments essentiels tels que l’azote, le phosphore et le potassium. Grâce à ces fumiers de volailles, vous nourrissez naturellement votre sol, favorisant ainsi la croissance saine de vos plantes et vos légumes. Non seulement les poules servent de composteurs, mais en plus, elles diffusent l’engrais directement sur le terrain. Pas mal, non ?

Des serial-killeuses en puissance !

Avec la présence des poules, tous les insectes, les limaces et les escargots auront peu de chance de survie. En effet, les poules sont de précieuses alliées dans la lutte contre les petites bêtes nuisibles. Elles se délectent de parasites, contribuant ainsi à réduire leur population dans votre jardin. Cela peut vous aider à protéger vos plantes et à maintenir un équilibre écologique dans votre environnement. Il semblerait aussi que certaines espèces de poules comme la poule noire de Janzé aiment se délecter de frelons asiatiques. Et hop, une qualité supplémentaire.

Où acheter des poules ?

Les poulettes joueront aussi le rôle d’animaux de compagnie, car elles sont capables de tout. Elles pourront vous suivre dans la maison, venir vous faire des câlins et constitueront une formidable leçon de choses pour les enfants. Prudence tout de même avec les chiens. Ce n’est pas sûr qu’ils vont apprivoiser des volailles, les considérant plus comme un repas que des colocataires. Si vous souhaitez acheter des poules, sachez que certains éleveurs de poules pondeuses donnent ou cèdent leurs poules réformées pour quelques euros. En achetant des poules réformées des élevages, vous leur évitez l’abattoir. En plus, elles sont tout à fait capables de pondre encore pendant des années. Vous trouverez des poules réformées par le biais du site Les Caquetteuses, par exemple. Évitez l’achat en jardinerie et préférez le sauvetage de ces poules, contribuant ainsi à une noble cause.