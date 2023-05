Comment faire un jardin potager économe en eau, luxuriant et abondant ?

Parfois dans la vie, nous avons des envies et nous essayons de les concrétiser. Début mai, notre envie à nous était de créer un petit potager pour profiter, cet été, de quelques légumes de notre production. Nous sommes donc partis d’un bout de terrain où la pelouse peinait à pousser, maltraitée par quatre fauves poilus, nos chiens adorés. L’idée étant de réaliser un petit potager pour une douzaine de pieds de légumes, et bien entendu de le clôturer pour le protéger de nos chiens fougueux ! L’idée était aussi de dépenser le minimum et, en conséquence d’utiliser des matériaux à notre disposition (récupération, réutilisation). Le dernier objectif était d’utiliser le moins d’eau possible pour l’arrosage, soit d’utiliser des oyats que nous avons choisi « à planter », car cette méthode adaptée à notre « petit jardin ». Retour d’expérience.

Étape n° 1 : la construction du potager

Nous avons commencé à délimiter notre futur potager à l’aide de quatre piquets récupérés pour pouvoir labourer la terre. Le labour s’est fait au moyen d’un très vieux motoculteur, hérité d’un aïeul, mais nous aurions aussi pu utiliser une bêche classique. Une fois le potager labouré, nous avons entrepris de le clôturer avec six poteaux en bois traité (1,50 m), et un grillage de 1,20 m de hauteur.

Matériaux et coûts :

Poteaux en bois achetés chez Leroy Merlin , mais disponibles aussi chez Amazon ou Castorama . (Coût : 4,50 € par poteau le jour de notre visite, fin de série).

, mais disponibles aussi chez ou . (Coût : 4,50 € par poteau le jour de notre visite, fin de série). Rouleau de grillage en maille 10 cm x 10 cm, de 20 m. Nous en avions trop pour le potager, mais en plus petite quantité, c’est beaucoup plus cher et le grillage servira toujours plus tard ! Le rouleau de grillage nous a coûté 34,90 € chez Leroy Merlin , cependant vous en trouverez aussi chez Castorama ou sur Amazon .

, cependant vous en trouverez aussi chez ou sur . Matériaux récupérés ou déjà possédés : tasseaux pour les jambes de force, fil de fer pour le grillage, crochet pour porte, charnière pour porte, reste de carrelage extérieur pour l’allée du jardin et devant la porte.

La porte a été fabriquée avec un morceau du rouleau de grillage, quatre tasseaux et quatre vis, en retournant le grillage sur les tasseaux pour le fixer au bois.

Les plantations choisies

L’idée était de réaliser un « petit potager », afin de pouvoir profiter de quelques légumes que nous consommons fréquemment, ceux que nous achetons d’habitude. De ce fait, nous avons opté pour quatre pieds de tomates de variétés différentes, deux pieds de courgette (vertes et jaunes), un pied de poivron, un pied de melon, un pied d’aubergine, un pied de poivrons et 12 salades. Le basilic et la ciboulette étant déjà en pot, nous les avons juste installés en pleine terre. Avant de planter ces légumes, nous avons mélangé la terre naturelle avec du terreau spécial potager, puis laissé le jardin « respirer » pendant 24 h environ.

Matériaux et coûts :

10 pieds de légumes à 3,59 € pièce (35,90 €) achetés chez Jardiland.

12 laitues à 1,99 € la barquette (soldée à – 50 % chez Auchan).

1 sac de terreau spécial potager de 60 litres (11,90 €) acheté chez Jardiland, mais disponible sur Amazon , Leroy Merlin et Castorama .

, et . Un seau de compost pris au jardin.

Le choix des oyats à planter

Nous souhaitions un jardin économe en eau, mais n’avions pas envie de creuser de gros trous pour installer de gros oyats, le jardin est petit, rappelons-le. Nous avons donc opté pour des oyats à planter et des bouteilles d’eau gazeuse récupérées. Nous aurions pu choisir des bouteilles de verre, mais n’en n’avions pas sous la main, et n’avions pas envie d’investir dans ce type d’accessoires. La poubelle de tri d’emballages regorge de bouteille plastique, donc autant les utiliser. Pour les plus écolos, les bouteilles seront ensuite rejetées dans le bac d’emballage évidemment.

Matériaux et coûts :

Trois paquets de 4 oyats à planter Bio-Green achetés sur Amazon à 10,06 € pièce, soit 30,18 € au total.

à 10,06 € pièce, soit 30,18 € au total. Bouteilles d’eau gazeuse récupérées.

Pour la petite anecdote, dans notre commande de 12 oyats, sept sont arrivés cassés. Après un très bref échange avec le service client d’Amazon, une nouvelle commande gratuite nous a été renvoyée. Le lendemain, nous recevions 12 nouveaux oyats à planter, intacts. Bilan : nous avons donc quelques oyats pour nos pots de fleurs, qui n’étaient pas prévus.

Le bilan de notre potager DIY

Nous avons donc, à deux personnes, fabriqué ce petit potager qui répond à nos besoins de consommation, comme à nos valeurs. Récupération, fabrication maison et créativité étaient nos leitmotivs pour ce jardin. Nous ne nous prétendons pas maîtres d’œuvres, ni jardiniers, ni même experts en potager, nous avions juste envie de créer un petit coin où nous récolterions nos légumes. Le mot de la fin ? Silence ça pousse, nous verrons dans quelques mois si nous parvenons à récolter les fruits, ou plutôt les légumes de notre petit potager.

*Les prix ont été relevés le 13 mai 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

*Les prix ont été relevés le 13 mai 2023, ils sont susceptibles d'être modifiés par les sites vendeurs.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales