Lorsque vous étiez minots, vous avez peut-être aperçu, dans le jardin de votre grand-père, un drôle d’outil avec des dents et un manche. Une fourche ? Un râteau ? Une bêche ? Rien de tout cela, cet étrange outil s’appelle une grelinette, que l’on trouve également sous le nom d’éco-fourche ou d’«aéro-fourche », ou encore de bio fourche. Elle se présente donc comme un outil avec 3, 4 ou 5 dents et un manche de chaque côté de l’outil. Une invention ancienne qui revient au goût du jour, grâce à ses qualités insoupçonnées. Le jardinage, l’agriculture bio et la permaculture reviennent en force, et c’est aussi le cas de cette grelinette. Découverte.

Qui a inventé la grelinette ?

Le drôle de nom de cet outil provient tout simplement de son inventeur, André Grelin, grainetier à Chambéry depuis 1928. Et puisqu’il s’appelle Grelin, il invente la Grelinette ! Logique ! C’est en 1964 que l’homme dépose un brevet d’invention pour cet outil innovant, qui permet d’aérer le sol sans le retourner. De plus, sa conception avec deux manches latéraux demande beaucoup moins d’efforts qu’une bêche ou une fourche de la part du jardinier. Les douleurs dorsales sont bien connues des jardiniers et cet outil est justement conçu pour les éviter.

On se demande parfois comment faisaient nos aïeux pour nourrir toute la famille grâce au potager, tout en travaillant à côté… Peut-être avaient-ils de bons outils ? De nombreuses copies existent sur le marché, mais la seule autorisée à porter le nom de « Grelinette » est celle inventée par André. Aujourd’hui encore, elle est uniquement vendue pas les Établissements Grelin, dirigés par les arrière-petits-enfants de l’inventeur.

Une grelinette, mais qu’est-ce que c’est exactement ?

La grelinette est un outil de jardinage qui permet de travailler la terre sans la retourner complètement. Ce qui préserve la structure du sol et la vie microbienne qu’il contient. Elle est souvent considérée comme un outil plus respectueux de l’environnement et plus ergonomique que la bêche traditionnelle. La grelinette se compose d’un manche en bois et de deux, trois ou quatre dents en acier affûtées. Les dents sont enfoncées dans le sol à l’aide de la pression exercée sur le manche, puis elles sont tirées vers le haut pour aérer le sol et le décompacter. Cela permet d’améliorer la circulation de l’air, de l’eau et des nutriments dans le sol, ainsi que la croissance des plantes.

Quels sont les avantages à utiliser une grelinette ?

Nos aïeux pratiquaient la permaculture sans le savoir et celle-ci revient en force ces dernières années. Les jardiniers d’aujourd’hui n’ont rien inventé, ils réutilisent simplement des outils quasiment ancestraux, qui respectaient la Terre ! La grelinette procure plusieurs bénéfices en comparaison avec une bêche traditionnelle. Tout d’abord, elle permet de travailler la terre sans la retourner complètement, gardant la structure du sol et l’écosystème qu’il contient.

Avec une bêche, il faut « casser » la terre et sortir de gros blocs, que l’on doit réduire en les coupant. Ensuite, elle permet de travailler le sol de manière plus ergonomique, en limitant les efforts physiques et en réduisant les douleurs dorsales. Enfin, elle est plus respectueuse de l’environnement, car elle limite l’utilisation de carburant pour les machines agricoles et réduit les émissions de gaz à effet de serre associées à l’agriculture intensive. Alors cette invention ? Géniale, non ?

