Radius Garden réinvente la pelle-bêche (manche en O, scie intégrée et cale-pied) pour faciliter le jardinage

Les travaux de jardinage devraient bientôt faire leur grand retour, avec la tonte, les plantations et les aménagements extérieurs. Peut-être aurez-vous le projet de créer des parterres de fleurs mellifères pour aider les abeilles ? Peut-être creuserez-vous une tranchée pour installer des panneaux solaires sur votre carport, reliés à votre maison ? Lorsque l’on possède un jardin, les besoins de creuser sont nombreux et les occasions ne manquent pas. Pour vous faciliter la tâche, Root Slayer réinvente la pelle bêche avec scie pour les racines. Un outil solide, robuste, polyvalent, avec un manche breveté qui devrait soulager votre dos et vos muscles. Découverte.

La pelle bêche avec scie Radius Garden, qu’est-ce que c’est ?

Cet outil diffère des modèles traditionnels grâce à son manche en O breveté « Natural Radius ». En effet, il procure une prise sur quatre fois plus de surface de préhension qu’un manche en T classique. Cela permet de mieux répartir la force sur l’outil. Grâce à la poignée circulaire, les mains sont positionnées de manière optimale lors du piquage ou de l’arrachage de grosses mottes de racines. En répartissant ainsi la force sur l’outil, vous ménagez les épaules, vos bras et votre dos.

Elle dispose également de larges bords repose-pied de 2 cm qui permettent un bon positionnement du pied, évitant de glisser ou de se blesser avec un bord fin qui peut aussi s’avérer tranchant. Lors de longues périodes de bêchage, le bord tranchant peut aussi abîmer la botte, ce qui n’est pas le cas avec la pelle bêche avec scie Root Slayer. Par ailleurs, elle se veut robuste grâce à une fabrication en acier carbone solide et une douille extra haute.

L’exterminateur de racine, un atout supplémentaire

Chaque bord de l’outil est confectionné en forme de scie. Dans chaque trou creusé, particulièrement dans des terrains anciens, on trouve quelques vieilles racines. Si votre jardin possédait de nombreux arbres, il serait bien étonnant que vous ne tombiez pas sur une racine à chaque trou creusé. Grâce à l’exterminateur de racine, vous pourrez scier l’obstacle rencontré sans changer d’outil, mais simplement en effectuant un mouvement de va-et-vient avec la pelle bêche avec scie.

Meilleure Vente n° 1 Radius Garden 22011 Root Slayer Bêche à Transplanter avec Coupe-Racines ROOT SLAYER transplantant et une pelle multi-usage creuse dans le gazon et les racines comme si elles n'étaient pas là, avec son bout de lame tranchant aiguisé en "V inversé" et ses dents de scie...

En résumé, cette pelle bêche avec scie est un outil polyvalent qui combine les fonctions d’une pelle bêche traditionnelle avec celles d’une scie. Elle est conçue pour être utilisée dans des tâches de creusage et de coupe telles que la création de tranchées pour installer des câbles ou des tuyaux. Mais également la plantation d’arbres ou d’arbustes, la taille de haies, la coupe de racines ou de branches, etc.

Root Slayer, c’est qui ?

Root Slayer est une entreprise de vente d’accessoires de jardinage qui propose une large gamme de produits innovants et exclusifs. L’entreprise a été récompensée par le Green Thumb Award en 2017 pour sa pelle bêche avec scie à racines. L’entreprise se distingue par son engagement en faveur de la qualité, de l’innovation et de la satisfaction de ses clients. La pelle bêche Root Garden est disponible au prix de 59,99 € sur Amazon avec une évaluation de 4,8/5 sur plus de 535 évaluations.