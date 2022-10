Grâce à des principes simples de la physique il (ré)invente une hache innovante, beaucoup plus efficace et plus sûre

Couper du bois est une activité tendance en ce moment ! Pour payer votre stère de bois moins cher, il est possible de se faire livrer des bûches d’un mètre que vous devrez recouper en deux ou trois pour pouvoir les mettre dans votre foyer… C’est une petite astuce pour payer le stère un peu moins cher au passage. Et pour le faire, il faut une hache, un outil lourd avec lequel il faut fendre le bois en frappant très fort. Tout le monde n’a pas la force d’Hercule et c’est une activité éreintante ! Une nouvelle conception de hache a tiré pleinement parti des principes physiques connus pour réduire le temps nécessaire pour fendre une bûche de bois. Découvrons cette invention finlandaise !

Quelle est cette invention ?

Les plus anciennes traces d’un outil ressemblant à une hache ont été trouvées en Afrique et leur âge est évalué à 1,6 million d’années. À la Préhistoire, on emploie le terme hachereau pour désigner l’outil. En Europe, c’est en Espagne que l’on retrouve la première hache sur le période du Pléistocène supérieur entre 760 000 et 900 000 ans. La hache nouvelle génération porte le nom de Vipukirves Leveraxe et elle a été inventée par Heikki Kärnä avec pour objectif de redessiner l’objet grâce à des principes simples de la physique, pour la rendre plus efficace et plus sûre. Elle pèse donc 1.9 kilo, un poids raisonnable quand on connaît celui de certaines haches classiques, et est vendue au prix de 193,12 €.

Comment fonctionne-t-elle ?

Une hache traditionnelle est un simple coin de métal sur un manche qui transmet l’impulsion au bois lorsqu’il est frappé ; si l’impulsion est suffisante, le bois se fend. Il s’agit d’une force assez directe et l’optimisation de la conception consiste à trouver la forme parfaite du coin pour pénétrer dans le bois et transmettre l’élan du swing. Pour la hache Leveraxe, elle agit plutôt comme un levier. Son centre de gravité est déplacé de la ligne centrale en plaçant le coin en décalage par rapport au manche. Ainsi, lorsque le coin de la hache pénètre dans le bois, l’énergie cinétique restante assure la rotation autour du centre de gravité et la hache agit alors comme un levier. D’après l’inventeur, un seul coup de hache ouvrirait le bois sur huit centimètres, une entaille largement suffisante pour pouvoir le fendre ensuite.

Une invention remarquée par le fondateur d’Amazon

Cette hache innovante de l’inventeur finlandais Heikki Kärnä est rapidement devenu virale et a même impressionné le PDG d’Amazon, Jeff Bezos.

Ce dernier à partager une vidéo de démonstration en commentant ceci : « Vous pouvez toujours améliorer une invention, même une hache ! Merde.»

Quels avantages pour cette hache nouvelle génération ?

Avec ce modèle, il faudra évidemment moins de force pour obtenir la même quantité de fentes. L’énergie cinétique utilisée dans la rotation serait soit gaspillée et transférée à l’utilisateur, soit utilisée moins efficacement pour transmettre l’élan direct. Cette énergie gaspillée dans les axes traditionnels est réputée pour causer des dommages par des chocs et des déviations brusques. La hache est l’un des plus anciens outils utilisés pour travailler et couper le bois, elle fait partie des outils humains depuis environ 1.6 million d’années, et n’avait pas évoluée significativement depuis… Avec cette nouvelle version, la difficile tâche de fendre le bois pourrait se simplifier et devenir accessible à un plus grand nombre de personnes, qui n’avaient auparavant pas la force nécessaire…