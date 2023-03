Carport solaire : un abri équipé de panneaux photovoltaïques pour recharger les voitures électriques

Le retour du printemps est souvent celui que l’on choisit pour entamer des travaux à l’extérieur. Et cette année, vous aurez peut-être l’idée d’installer des panneaux solaires sur votre abri de jardin ou sur votre garage. Saviez-vous que le carport (abris de voiture) s’imposait progressivement pour créer des espaces supplémentaires abrités à l’extérieur de votre maison ? Un carport est un abri ouvert sur les quatre côtés, disposant d’un toit, que l’on utilise pour ranger une voiture, des vélos ou pour en faire une pergola. Les toits de ces abris de voiture sont parfaitement adaptés à la pose de panneaux solaires photovoltaïques et proposent une solution durable et rentable pour recharger son véhicule électrique. Certains carports sont vendus équipés de panneaux solaires et c’est probablement un bon compromis. Découverte.

Les avantages d’un abri de voiture avec panneaux solaires

Puisque l’on utilise le soleil pour produire de l’électricité, le premier avantage est de réaliser des économies sur sa facture évidemment. Cette électricité provient également d’une source d’énergie propre, durable et renouvelable : le Soleil. En choisissant un carport avec panneaux solaires, vous avez, par ailleurs, un impact environnemental positif et réduisez vos émissions de gaz à effets de serre. Enfin, les carports solaires sont par ailleurs éligibles à diverses aides énergétiques mises en place par l’État, les régions ou les agglomérations.

Comment choisir un carport ?

Comme la plupart des constructions de type abri de jardin, les carports sont disponibles en bois ou en aluminium. Le bois, qui est le plus souvent choisi, apporte une touche chaleureuse à votre extérieur. Ce matériau est parfaitement résistant aux intempéries et possède une bonne isolation, mais il demande un entretien annuel pour le protéger des insectes et des champignons notamment. Le carport en bois coûte cependant moins cher qu’un modèle en aluminium. L’abri en aluminium présente l’avantage d’être très résistant à toutes sortes d’événements comme aux insectes. Il est aussi plus léger, ce qui facilite le transport et l’installation. L’aluminium ne demande quasiment pas d’entretien, mais il est plus cher à l’achat. Le choix dépendra donc principalement du budget alloué à votre projet.

Comment l’installer un abri de voiture avec panneaux solaires ?

Installer un abri de voiture avec panneaux solaires n’est pas très compliqué. En revanche, cela nécessite tout de même, quelques connaissances techniques. Sachez que pour être éligible aux aides proposés, le dispositif devra être installé par une entreprise certifiée RGE. Toutefois, si vous souhaitez l’installer vous-même, cela reste possible. Pour installer les panneaux solaires, il faudra veiller à les positionner pour capter un maximum de rayonnement solaire, soit une orientation sud. Il faudra ensuite les connecter au micro-onduleur afin que le courant continu produit soit transformé en courant alternatif pour alimenter vos appareils électriques ou pour recharger votre véhicule électrique. Pour tirer un maximum d’énergie de vos panneaux solaires, il faudra aussi veiller à ce qu’ils ne soient pas installés à des endroits trop ombragés : logique !

Quelles autorisations sont nécessaires pour installer un carport ?

Comme pour toute construction, il y a des règles d’urbanisme à respecter quant à l’installation d’un carport.

Moins de 5 m² d’emprise au sol : aucune déclaration ni autorisation nécessaire.

Entre 5 m² et 20 m² : déclaration préalable de travaux (DP) avec délai de réponse d’un mois à partir de la date de dépôt du dossier en mairie.

Plus de 20 m² d’emprise au sol : déclaration de permis de construire (PC), avec délai de réponse de trois mois à compter de la date du dépôt de dossier.

Avant de commander et de construire votre abri, qu’il soit solaire ou non, renseignez-vous auprès du service urbanisme de la commune de l’installation.