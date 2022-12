Comment choisir un abri de jardin ?

Cette année, vous envisagerez peut-être d’installer un abri de jardin pour y ranger vos outils, y bricoler ou encore pour en faire une pièce de détente. Un abri de jardin est une petite maison en bois, en résine ou en métal qui, selon sa taille, ne nécessite aucune demande de travaux ni permis de construire. Le choix est large en la matière, mais en faisant confiance à une marque aussi célèbre que Trigano Jardin, vous serez certains d’acheter un abri de jardin de qualité, qui résistera au temps et respectueux de l’environnement. Mais comment choisir votre abri de jardin ? On va tout vous expliquer !

Un abri de jardin, pourquoi faire ?

Pour choisir votre cabanon de jardin, il va d’abord falloir déterminer l’utilisation que vous en ferez. En effet, le choix ne sera pas le même si vous souhaitez en faire un petit espace de rangement, une salle de jeux, un atelier, une cuisine d’été ou une véritable pièce de vie, annexe de votre maison. En fonction de vos besoins, la surface de l’abri de jardin sera donc différente :

Pour abriter le bois, les vélos ou les outils de jardin, un cabanon de moins de 5m² de surface suffira, il ne nécessite aucune autorisation pour être monté.

Pour en faire une salle de jeux ou une cuisine d’été, il faudra opter pour une surface comprise de 5 à 20m², qui nécessite une déclaration préalable de travaux au service urbanisme de votre commune.

Pour en faire un studio de jardin, ou une pièce annexe à votre maison, il faudra tabler sur un abri de plus de 20 m² qui nécessite, lui, une demande de permis de construire.

Dans tous les cas, si vous construisez un abri de jardin, référez-vous au PLU (Plan Local d’Urbanisme) de votre commune, qui peut imposer des hauteurs, des couleurs, toitures, etc.

Quelle matière pour votre abri de jardin ?

Trois grands types de matériaux sont disponibles pour les abris de jardins :

L’abri de jardin en métal qui est souvent le moins onéreux et le plus facile à installer. Il est fabriqué en acier laqué ou galvanisé et résiste parfaitement à la rouille. Attention à l’air salin des littoraux, les abris métalliques n’y résistent pas longtemps.

qui est souvent le moins onéreux et le plus facile à installer. Il est fabriqué en acier laqué ou galvanisé et résiste parfaitement à la rouille. Attention à l’air salin des littoraux, les abris métalliques n’y résistent pas longtemps. L’abri de jardin en résine est de plus en plus plébiscité pour son esthétisme, ses coloris divers et sa résistance aux conditions météorologiques. De plus, contrairement au métal et au bois, la résine ne nécessite aucun entretien.

est de plus en plus plébiscité pour son esthétisme, ses coloris divers et sa résistance aux conditions météorologiques. De plus, contrairement au métal et au bois, la résine ne nécessite aucun entretien. Le bois reste la matière de prédilection pour un abri de jardin… Ils sont généralement fabriqués à partir de résineux (sapin, pin, épicéa) et offre une touche « montagne » à tous les jardins de France et de Navarre ! Cependant, le bois vit, et il demande un entretien annuel pour prolonger sa durée de vie.

Sur quelles fondations bâtir votre abri de jardin ?

Là encore, plusieurs possibilités s’offrent à vous, mais les fondations sont essentielles, mis à part peut-être pour un petit cabanon métallique qui peut se poser sur une pelouse, ou une terre tassée. Pour les autres, il faut absolument que l’abri soit construit sur de solides fondations. La plus simple des solutions est évidemment la dalle en béton qui doit être de 20 à 25 centimètres d’épaisseur pour un abri de 20 m², ou de 40 à 45 centimètres d’épaisseur pour 40 m² de surface intérieure. D’autres techniques existent, comme les pavés autobloquants, des dalles de terrasse ou parpaings.

Une autre méthode de fondation consiste à utiliser des plots (en béton ou en PVC). Une technique innovante qui est enfantine à mettre en place et qui ne coûte pas très cher en comparaison avec les tonnes de béton et ciment qu’il faudra pour une dalle traditionnelle. De plus, en choisissant des fondations autres que le béton, vous réduirez votre impact environnemental, le béton étant l’un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre lors de sa fabrication. Un choix de dalle qui collerait parfaitement avec un abri de jardin Trigano Store, une marque respectueuse de l’environnement et engagée pour la planète (Label FSC, produits labellisés OFG (Origine France Garantie), lutte contre l’obsolescence programmée, distribution en circuit court, etc. ).

Article Partenaire