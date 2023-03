Les coûts de l’énergie flambent, ce n’est pas un scoop et nous sommes très loin d’être tous équipés de panneaux solaires photovoltaïques pour réduire ces coûts. Vingt millions, c’est le nombre de maisons individuelles en France qui pourraient être équipées de panneaux solaires et produire environ 363 GW selon l’ADEME. Les panneaux solaires photovoltaïques sont parfois difficiles à installer et ne correspondent pas à la configuration du toit. Depuis 2021, un nouveau produit proposé par la société Cover green s’impose progressivement sur le marché. L’entreprise basée à Castries (Hérault) propose désormais des pergolas solaires. D’installation facile, ces produits permettent une utilisation de l’électricité produite ou sa revente à EDF. Découverte.

Une pergola solaire, qu’est-ce que c’est ?

Une pergola solaire est une structure qui combine une pergola traditionnelle avec des panneaux solaires photovoltaïques pour produire de l’électricité à partir de l’énergie solaire. Elle permet de fournir de l’ombre et un espace extérieur confortable tout en produisant de l’énergie renouvelable. Généralement, les panneaux des pergolas sont intégrés dans le toit et connectés à un onduleur qui convertit l’énergie solaire en électricité utilisable. Cette énergie peut être utilisée directement pour alimenter des appareils électriques, revendue au fournisseur ou stockée dans des batteries pour une utilisation ultérieure. Et comme tout produit solaire photovoltaïque, ces pergolas permettent d’augmenter la valeur immobilière d’un bien et de réduire les coûts énergétiques.

Focus sur les pergolas solaires de Cover green

Cover Green propose des pergolas classiques, mais des pergolas solaires également depuis peu. Se présentant comme un brise-soleil sur votre terrasse, elles font aussi office d’abri comme toutes les pergolas, vous permettant de vous installer confortablement à l’ombre. Leur avantage ? Le toit est fabriqué avec des panneaux solaires monocristallins qui sont reliés à un micro-onduleur Cover Green par APsystems. Il prend en compte la production d’énergie de chaque panneau de façon indépendante. Grâce à ce micro-onduleur innovant, la production d’énergie est augmentée de 20 % environ.

Il dispose « d’une application mobile permettant de gérer la maintenance de vos panneaux solaires et piloter votre production d’énergie », comme l’indique le site de l’entreprise. Disponible en plusieurs dimensions, le prix varie de 6 940 € à 12 850 €, avec des financements possibles en 24 mois. Côté production, le modèle à 6 940 € procure une puissance nominale de 2,25 kWc (jusqu’à 864 € d’économies par an). Mesurant 4 × 6 m, le modèle à 12 850 € offre une puissance nominale de 4,5 kWc. Cela permet une économie annuelle allant jusqu’à 1 727 €.

Les avantages et les inconvénients d’une pergola solaire ?

Selon le fabricant, une pergola solaire installée dans une région suffisamment ensoleillée devient rentable en 7 à 8 ans. Les panneaux solaires qui la constituent sont parmi les plus puissants du monde, avec 97 % de rendement. La pergola solaire propose une solution pour aménager une terrasse et produire de l’électricité, sans nécessité d’installer des panneaux sur le toit. Le dispositif est éligible à certaines primes versées par l’État comme la prime à l’autoconsommation photovoltaïque (PAPV), les certificats d’économies d’énergie (CEE) ou la TVA à 5,5 %. Pour bénéficier de ces aides, il faudra que l’installation soit réalisée par une entreprise certifiée RGE et signer un contrat avec EDF pour la revente de votre production d’électricité. En savoir plus, rendez-vous sur le site Cover.green.