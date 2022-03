Le toit de cette maison en A (en bois de palette) s’ouvre sur l’extérieur pour se transformer en pergola

Dans la catégorie des maisons en A, il existe un modèle que nous n’avons trouvé nulle part ailleurs… La maison en A, pour rappel, est généralement une maison en bois dont les pentes de toit descendent jusqu’au sol, formant un A avec le plancher de l’étage lorsqu’on la regarde de face. En Turquie, l’entreprise Eksado est spécialisée dans le recyclage des palettes en bois utilisées dans l’industrie. Mais elle est aussi créatrice de « panneaux sandwichs » qui ouvrent de nombreuses possibilités aux concepteurs de maison en A ! L’un de leur modèle propose un étonnant concept : une partie du toit se déplie pour former une magnifique pergola. Découverte.

Qui est Eksado, cette entreprise turque ?

Comme nous vous l’avons dit, Eksado est spécialisée dans le recyclage des palettes en bois. Ils se sont inspirés de modèles scandinaves pour créer des panneaux utilisables, conçus à partir de palettes. Et tout naturellement, toujours inspirés par les scandinaves, ils ont décidé de construire des maisons en A. A la différence d’une utilisation de bois ordinaire, ils ont investi dans la recherche et le développement pour produire des matériaux plus durables et plus écologiques. La société, qui se nomme Müftüoğlu Design Import and Export Industry Trade Limited Company a été créée en 2017 dans le district d’Arifiye à Sakarya par Gül KORKMAZ.

La maison en A avec un toit dépliable

Lorsque l’on observe la maison de l’extérieur, elle ressemble à toutes les maisons en A. Avec son toit très pointu, qui descend jusqu’au sol, elle semble minuscule. La porte d’entrée couvre la quasi-totalité du panneau de façade. On aperçoit à droite de la façade une superbe terrasse en bois, aménagée avec un joli salon de jardin. Mais si l’on regarde d’un peu plus près, on peut voir que le pan de toit qui donne sur la terrasse comporte comme une charnière. Et c’est bien de cela qu’il s’agit puisque ce panneau s’ouvre sur les deux tiers du pan environ. Il forme alors un toit qui vient recouvrir entièrement la terrasse… Et derrière ce pan, semble se cacher la pièce à vivre avec un canapé, et un petit poêle à bois. Une combinaison parfaite d’une pièce dans laquelle on peut vivre à l’intérieur mais également à l’extérieur. Cette maison en A est très originale et particulièrement bien pensée. L’idée d’un morceau de toit qui se déplie pour finalement offrir plus d’espace est vraiment une idée géniale.

Les objectifs de l’entreprise

Le bois a, de tous temps, été utilisé pour la construction. C’est peut-être le premier matériau utilisé pour construire. Mais, peu à peu, il a été remplacé par le béton. L’entreprise souhaite proposer des maison pour les petits budgets, qui soient écologiques et durables. Mais aussi originales, la preuve avec cette superbe maison en A qui offre une pièce sur l’extérieur simplement en repliant une moitié de pan du toit ! Les palettes de bois offrent de nombreuses possibilités, et donc, même celle de pouvoir construire des maisons en A ! Pour les bricoleurs en herbe, les palettes permettent de construire des meubles, des piscines, des canapés d’extérieur ou encore des jardinières. Un matériau qui regorge de possibilités, pas très cher, recyclable et encore assez facile à trouver ! Plus d’info sur : eksado.com