The Tiny Life : des plans gratuits pour construire une petite maison en A

La fascination pour les maisons en A, aussi appelées A-Frames est grandissante… Ces maisons qui nous rappellent les cabanes que nous faisions dans les bois étant enfants, sont devenues en quelques années, des maisons très prisées de ceux qui ont envie de Nature… Un site américain The Tiny Life vous offre gratuitement les plans d’une maison en A… Et elles ont une histoire ! Les maisons en A de forme triangulaire ont finalement toujours existé… Dans les années 50 et 60, elles étaient très prisées des jeunes familles américaines qui souhaitaient des maisons de vacances bon marché. Lorsque l’architecte américaine Andrew Geller s’intéresse à ce concept, elles deviennent un phénomène Outre-Atlantique ! Les premières maisons en A ne datent donc pas d’hier… Un reportage dans le New York Times en mai 1957 en parlait déjà !

C’est quoi une maison en A ?

Appelée A-Frame en anglais, la maison en A est une construction en bois doté d’une charpente dont les deux versants de la toiture descendent jusqu’au sol, voire jusqu’aux fondations. La forme de la charpente en triangle représente un A d’où la dénomination de ces maisons. Généralement la barre du A est formé par les planchers de l’étage et les versants de la toiture forment aussi les murs de la maison. L’équipe du site The Tiny Life avoue avoir toujours été fasciné par ce style d’architecture, symbole de l’optimisme américain. Devenues très populaires auprès des classes moyennes, qui peuvent grâce à ces maisons en A s’offrir une vraie maison à moindre coût, elles sont depuis quelques années, très en vogue chez les jeunes familles.

De maison de vacances à résidence principale

A l’origine, les maisons en A étaient donc pensées pour un weekend ou une semaine au bord de la mer. Aujourd’hui, elles sont pensées pour y vivre à plein temps ! Elles entrent désormais dans le mouvement des tiny-houses qui ne cesse de s’amplifier !

Les plans proposés par The Tiny Life

Le plan de la petite maison en A que vous pouvez recevoir directement par mail en vous rendant sur le site, propose une maison avec un étage. Outre le plan de masse de la maison en A, le document vous liste les matériaux à avoir pour vous lancer dans l’autoconstruction… Le plan vous aidera à avoir une vraie idée de votre future construction, que vous pourrez évidemment modifier à votre guise ! Une fois construite avec ces plans, la maison en A se présente avec un rez de chaussé de 16’ x 16’ et un étage de 14’ x 14’. Le plan vous donne la liste complète des matériaux, les cotations évidemment, mais également les coûts que représentent chacun des postes de votre maison en A !

“Voici un ensemble de plans qui vous permettront d’imaginer comment l’espace sera utilisé et comment les meubles s’adapteront (tenez particulièrement compte des zones à faible hauteur). Vous pouvez envisager d’utiliser un programme tridimensionnel tel que Sketch-up, ou même de construire un modèle simple en bois/carton à l’échelle.” Ray Grayford

Les avantages et inconvénients d’une maison en A !

Les maisons en A ont plusieurs avantages comme d’être construites rapidement, de coûter moins cher qu’une maison traditionnelle. Mais elles sont aussi moins difficiles à entretenir et plus résistantes aux intempéries… Enfin, leur style est vraiment particulier et leur donne un charme et un caractère que l’on ne retrouve nulle part ailleurs ! Mais elles ont aussi quelques inconvénients comme le fait d’avoir moins d’espace à cause de la pente des murs, ou une isolation difficile à réaliser… L’entrée de la lumière naturelle s’avère également plus compliqué et les pentes sont assez difficiles à entretenir… Certains leur confère une esthétique ringarde et désuète mais les goûts et les couleurs ne se discutent pas !