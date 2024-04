Où passerez-vous vos prochaines vacances ? Si les idées vous manquent, et que votre budget vous le permet, je vous propose un petit séjour en Caroline du Nord, et plus particulièrement dans la ville de Vilas. Cet État américain abrite, depuis peu, une superbe maison en A aussi appelée A-Frame, construite à partir de deux petites maisons et reliées par un patio à toit plat. En France, la pionnière des maisons en A s’appelle Elizabeth Faure, une femme originale et tenace, qui a construit de ses mains, une maison en A avec un budget de 35 000 € seulement. Ces maisons sont soumises aux mêmes réglementations que les maisons classiques, mais elles coûtent, à priori, beaucoup moins cher à construire. Envie de découvrir la double maison A Frame de Vilas ? Je vous invite à lire cette petite présentation !

Un situation géographique exceptionnelle

Sur la plateforme Airbnb, qui la propose à la location, on apprend que cette maison propose une vue imprenable sur l’environnement alentour, que l’on peut admirer depuis un bain à remous, ou de terrasses privées. On nous dit également que l’espace ne manquera ni à l’intérieur, ni à l’extérieur puisqu’elle est nichée sur une propriété d’approximativement cinq hectares. Parfaite pour les amateurs de randonnées, ou les skieurs, elle se situe à deux pas des trois montagnes de ski de Caroline du Nord (Beech Mountain, Sugar Mountain et Appalachian Ski Mountain). Dépaysement total assuré à l’arrivée, même s’il faudra tout de même débourser 1 597 € pour deux nuits, car la location à la nuitée est impossible !

Une petite visite de l’intérieur ?

À l’intérieur, tout est luxe et confort ! Une cheminée suspendue vous accueille afin de créer une atmosphère chaleureuse. La grande table installée dans la pièce à vivre vous procurera l’opportunité de dîner les yeux rivés sur les montagnes environnantes. Les larges baies vitrées disséminées de part et d’autre de la maison, en font un havre de paix, baigné de lumière naturelle. Si le temps le permet, deux terrasses privées avec des coins salon vous invitent à profiter pleinement du paysage environnant. De place, ce ne sera pas ce qu’il manquera puisqu’elle propose quatre chambres et trois salles de bain, ainsi qu’une cuisine entièrement équipée avec une cuisinière à gaz pour préparer de délicieux repas.

Vous trouverez également une literie luxueuse et des matelas en mousse à mémoire de forme dans toutes les chambres. La suite principale est un véritable havre de paix avec une baignoire, une douche à effet pluie et une salle de bain équipée d’un bidet pour un confort optimal. Et, si vous le souhaitez, les animaux de compagnie sont les bienvenus moyennant des frais supplémentaires. Un bon plan quand on ne veut pas se séparer de ses poilus, comme c’est mon cas, ils partent toujours en vacances avec nous !

Spacieuse et luxueuse

Outre le confort des meubles et des accessoires, la maison est par ailleurs équipée d’accessoires plus technologiques. Par exemple, le séjour accueille des téléviseurs intelligents ou des ventilateurs de plafond. Dans le patio en pierre qui relie les deux maisons, on retrouve un brasero, un barbecue ou encore un hamac pour se détendre. La cuisine se dote de nombreux accessoires comme une machine à glaçons, un filtre à eau ou une friteuse à air, en plus des accessoires conventionnels (réfrigérateur, lave-vaisselle, etc.). L’entrée se fait sans clé, et la maison entière dispose d’un accès Wi-Fi haut débit totalement gratuit.

Quant aux places de stationnement, vous pourrez venir entre amis et garer jusqu’à quatre voitures dans l’allée. Et, si celles-ci sont électriques, les propriétaires ont même prévu un chargeur EV accessible gratuitement ! Auriez-vous envie de séjourner dans cette superbe maison en A ? Nous serions ravis de lire vos impressions à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .