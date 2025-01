Antoine Linclan dévoile un projet visionnaire, un hybride entre la géonef et la maison en A

C’est avec un plaisir non dissimulé que je partage aujourd’hui l’histoire d’Antoine Linclan, un lecteur qui a pris le temps de nous écrire. Après avoir découvert notre article sur la maison en A de Nathalie et Vincent, Antoine nous a contactés pour nous parler de son incroyable aventure : la construction de sa propre maison géonef, inspirée du mouvement earthship dont Méline vous parlait dans cet article. Mais, il ne s’arrête pas là ! Ce projet personnel l’a conduit à un véritable tournant professionnel : la création de Geonefa, une entreprise dédiée à la construction d’habitats écologiques, autonomes et accessibles. Alors, prêts à plonger dans l’univers des géonefs et à découvrir comment le fondateur ambitionne de démocratiser ce concept ? Embarquement immédiat.

Construire autrement : l’histoire d’une révélation

L’idée d’Antoine Linclan, germe depuis plusieurs années. Avec 15 ans d’expérience dans la construction tous corps d’état, il rêvait de redonner du sens à son métier. La découverte du concept Earthship, une maison écologique construite à partir de matériaux recyclés et pensée pour être autonome, a été une véritable révélation. « Ce modèle atypique, bien que fascinant, reste souvent perçu comme trop excentrique pour le grand public », explique Antoine sur son site Internet. C’est là qu’il a eu une idée brillante : adapter le concept à des standards esthétiques plus conventionnels pour le rendre plus abordable. Résultat ? Une maison hybride, mêlant structure en pneus recyclés, ossature bois de chez Blokiwood, et des technologies modernes comme les puits canadiens ou la récupération des eaux de pluie. Pour 1500 € le m², cette maison bioclimatique promet de répondre aux besoins de monsieur et madame Tout-le-Monde, tout en respectant l’environnement.

Geonefa : une entreprise engagée pour un habitat durable

Construire sa propre maison géonef était un rêve pour Antoine Linclan, mais cela l’a aussi amené à créer sa propre entreprise : Geonefa. Grâce à elle, et à son savoir-faire, il transforme sa passion en une mission que l’on pourrait qualifier d’intérêt général : permettre à tous la possibilité de vivre dans un habitat durable et autonome, sans compromis sur le confort ou l’esthétique. Les géonefs de Geonefa sont conçues pour minimiser leur empreinte écologique grâce à des matériaux recyclés et locaux, tout en intégrant des systèmes avancés :

Panneaux solaires pour une autonomie énergétique.

Systèmes de récupération et de filtration des eaux de pluie.

Serres intégrées pour une production alimentaire autosuffisante.

Isolation thermique et géothermie pour un confort optimal toute l’année.

Chaque maison est unique, personnalisée selon les besoins des propriétaires et pensée pour durer. Et, ce n’est pas tout : Antoine et son équipe proposent un accompagnement clés en main, de la conception aux finitions, avec la garantie d’un interlocuteur unique et d’une expertise sans failles.

Réconcilier écologie et confort moderne

Si l’écologie est au cœur du concept de la géonef, Geonefa ne sacrifie ni le confort ni le style. Avec ses maisons semi-enterrées, ses matériaux nobles comme le bois, et ses technologies modernes, Antoine prouve qu’il est possible de vivre en harmonie avec la nature sans renoncer à une vie agréable et fonctionnelle. Et, ce mode de vie durable ne s’arrête pas aux murs de la maison. Grâce aux serres intégrées, les habitants peuvent cultiver leurs propres légumes, réduisant leur dépendance aux fournisseurs externes.

Un concept hybride entre la géonef et la maison en A

Dans son courrier, Antoine nous explique également qu’il travaille sur un nouveau concept révolutionnaire, « Actuellement, je réfléchis justement à un nouveau concept hybride entre la géonef et la maison en A, le but est de conserver l’apport calorique par les baies au sud et baisser encore les coûts de construction pour rendre encore plus accessible. On vise le zéro facture pour les familles moyennes de 4/5 personnes. » Imaginez un quotidien dans lequel vous produisez votre électricité, recyclez votre eau, et cueillez vos légumes à quelques pas de votre cuisine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : geonefa.com. Alors, dites-moi : seriez-vous prêt à franchir le pas vers un habitat écologique et autonome ? Quels seraient vos critères pour vivre dans une géonef ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .