Nathalie et Vincent construisent une superbe maison en A « comme un puzzle géant »

Il y a quelques semaines, Nathalie nous a contactés pour nous parler d’un projet qui leur tenait particulièrement à cœur : la construction de leur maison en A, sur-mesure. Après avoir échangé avec elle, une évidence s’est imposée : il fallait que je vous raconte leur aventure. Ce n’est pas juste une histoire de murs et de toitures. C’est une vision, un projet de vie, pensé avec amour, cohérence et une volonté forte de valoriser le savoir-faire local et les matériaux durables. Je vous propose une petite visite du chantier, ainsi que leurs valeurs fortes autour de l’économie locale. Embarquement immédiat.

Un projet local et engagé

En août 2024, le premier coup de pelle a marqué le début de cette aventure. Pour Nathalie et Vincent, le choix des artisans locaux n’était pas une option, mais une évidence. Ainsi, ils ont fait appel à diverses entreprises du sud-ouest, la région dans laquelle ils mènent leur projet. Par exemple, les fondations en béton ont été confiées à la société SARL Patxi Carricart à Gurs, et le terrassement a été réalisé par Bouhaben Cazala Aspe Terrassement. Jamais ils n’auraient imaginé faire appel à des entreprises, éloignées, car leur but était de soutenir l’économie régionale tout en garantissant un suivi précis de leur chantier.

Leur ravissante maison en A a été réalisée après avoir choisi minutieusement chaque pièce de ce puzzle géant. Ainsi, la structure principale de la maison est réalisée en bois lamellé-collé, un matériau reconnu pour sa stabilité et sa durabilité face aux variations naturelles. Et, pour le toit ? Une magnifique couverture en ardoise naturelle, élégante et intemporelle, sur une surface de 270 m². Pour ajouter une touche esthétique unique, les deux pignons de la façade ont été habillés d’un bardage en bois brûlé « Shou Sugi Ban », une technique japonaise ancestrale.

Des artisans locaux, garants du savoir-faire

Pour réaliser la structure de leur maison, Nathalie et Vincent ont fait appel à la Société Charpente Hourcade à Charrite de Bas, des artisans passionnés et membres des Compagnons du Devoir. Leur mission ? L’ossature principale, les velux, la terrasse, le balcon, mais également la rampe d’accès et le bardage extérieur. Côté fenêtres, c’est Anthony Rixens (Menuiserie 64) à Lescar qui a pris les commandes avec des produits de la marque SCHUCO, reconnue pour ses performances thermiques et acoustiques exceptionnelles. Et, pour la plomberie, c’est Ticoulet Patrick à Vielleségure, un artisan local de renom pour la précision de son travail, qui a rejoint cette aventure humaine et professionnelle. Mais, ce n’est pas tout : pour la conception des plans, L’Atelier Beaurivage et ATHabitat à Pau ont été sollicités pour garantir une cohérence architecturale et une efficacité thermique optimale. Et, le petit plus ? Nathalie elle-même, fondatrice de NL Design Studio, a pris en charge l’agencement intérieur. De cette cohésion artisanale est née leur maison en A ! Une réussite, il n’y a qu’à regarder les photos transmises par Nathalie.

Des valeurs au cœur de chaque décision

Construire une maison, ce n’est pas seulement assembler des matériaux, c’est créer un lieu de vie unique, un cocon qui raconte une histoire. Pour Nathalie et Vincent, chaque choix a été guidé par des valeurs fortes : durabilité, proximité et fonctionnalité. Leur maison est pensée pour durer, pour s’adapter à leurs besoins et à leur manière de vivre, tout en respectant l’environnement et l’écosystème local. Et, parce que partager cette aventure leur tient à cœur, ils ont choisi d’ouvrir les portes virtuelles de leur chantier à travers leurs réseaux sociaux, et à travers cet article, qui je l’espère, vous ravira. Vous pouvez suivre les différentes étapes de leur projet, découvrir les coulisses, et même poser vos questions directement à Nathalie et Vincent sur les réseaux suivants :

Instagram : @lamaisonena.fr

Facebook : Lamaisonena

Et vous, prêts à vous lancer dans l'aventure ? Si vous aussi, vous êtes à l'origine d'un projet de maison en A ou de tiny house en autoconstruction et que vous souhaitez nous en parler, vous pouvez nous envoyer un e-mail à arakiel@neozone.org.