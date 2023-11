« L’inspiration japonaise et le confort à la française », Plume dévoile sa nouvelle Tiny House, la Tanjun

Dans le petit monde des tiny houses, il existe une entreprise française basée dans les Alpes-de-Haute-Provence, qui porte le nom léger de Plume. Son nouveau modèle baptisé du nom de “Tanjun”, qui signifie « simplicité », incarne parfaitement la philosophie sous-jacente de ce projet de tiny house. Avec cette tiny house qui s’habille de rouge et de bois, cette fois-ci, Plume Habitat conçoit un hébergement touristique qui réunit l’essentiel de ce qu’une petite maison de vacances doit offrir : fonctionnalité et agrément. Alliant le Japon comme source d’inspiration et la tradition du « shou sugi ban », une technique de protection du bois par brûlage, cet habitat est inspiré et inspirant. Découvrez la tiny-house Tanjun par Plume Habitat.

Simple et minimaliste, mais de toute beauté !

Le projet de la tiny house Tanjun se distingue par sa simplicité délibérée. Sa taille compacte la rend facilement transportable, qu’il s’agisse de la nature sauvage, de la montagne ou du bord de la mer. Cette polyvalence lui confère un avantage considérable, car elle peut être aisément adaptée à divers environnements, tout en offrant une expérience unique à ses occupants. De plus, ses dimensions réduites la rendent plus abordable sur le plan financier, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour ceux qui souhaitent investir dans la location courte durée d’hébergements insolites. L’une des nouveautés de la tiny house Tanjun réside dans l’intégration de façades de cuisine en chêne plaqué, un matériau noble et naturel. Le plan de travail est fabriqué à partir de PEHD (Polyéthylène Haute Densité) recyclé, une initiative soutenue par la start-up française SAS Minimum.

Un petit tour à l’intérieur ?

La petite taille de la Tanjun n’est pas un obstacle à un confort ni à des fonctionnalités de haute qualité. Elle est équipée d’une cuisine complète, d’un couchage double en mezzanine, accompagné d’un espace polyvalent en dessous, pouvant servir à la fois de coin lecture, de sieste ou de chambre d’enfant. Une petite table escamotable permet de partager des repas à trois personnes ou de profiter d’une séance de cinéma confortablement installé dans la banquette en face. À proximité, la salle de bains dispose de toilettes sèches et d’une douche habillée de véritables feuilles de pierre terracotta. De plus, un radiateur électrique de 10 000 W assure le confort thermique, tandis que de larges ouvertures inondent l’intérieur de lumière naturelle. Le garde-corps et le claustra sont réalisés sur mesure, offrant par ailleurs sécurité et esthétique.

Du Made In France à « tous les étages »…

Tout d’abord, la construction de la tiny house est entièrement réalisée en France, garantissant ainsi une qualité artisanale exceptionnelle. De plus, le parquet utilisé est fabriqué dans l’Hexagone, soulignant notre attachement à la production locale. L’isolation de la tiny house provient de la filière du recyclage textile, ce qui contribue à la réduction des déchets tout en offrant une excellente performance thermique. Le bardage en peuplier rétifié provient des forêts françaises, favorisant ainsi une gestion durable des ressources naturelles. Et dans la cuisine, la plaque de cuisson à induction « Made in France» met en avant l’excellence de la technologie française. Enfin, le plan de travail en PEHD recyclé, fourni par la start-up française SAS le Pavé, démontre l’engagement envers l’innovation et la réutilisation des déchets plastiques, participant ainsi à la préservation de l’environnement.

Toutes les caractéristiques techniques

Ossature en épicéa CL II

Isolation en laine de coton recyclée

Châssis acier galvanisé à chaud, double essieux freinés 5,40 m

Bardage en peuplier thermo-traité français

Finition du bardage : Rubio Wood Cream

Lambris épicéa brut de sciage blanc aux murs

Contreplaqué de peuplier mis en peinture crème au plafond

Parquet contrecollé chêne véritable (produit en France)

Agencement en épicéa semi-massif

Couverture en aluminium laqué, pose à joint debout, couleur : rouge

Menuiseries aluminium à double vitrage couleur : rouge

Réseau de plomberie en multicouche, raccords sertis

Réseau électrique Legrand et Schneider

Chauffe-eau électrique 40 L

Pour en savoir plus et découvrir tous les secrets de la tiny house Tanjun, rendez-vous sur plumehabitat.fr.