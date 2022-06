Cette entreprise fabrique des maisons insolites en forme de champignons, de poules ou encore en forme de lapins

Nous vous parlons souvent de tiny houses, de maisons en A ou encore de maisons containers… Mais saviez-vous qu’il existait un autre type de maison qui commence à séduire de plus en plus de futurs propriétaires ? La maison-champignon ! Elle peut ressembler à celle qu’habitait les Schtroumpfs dans la célèbre bande dessinée de Peyo… Nous avons découvert qu’en France, il existait un spécialiste de ce type de maisons, situé dans la Sarthe. Son nom : Le Fabricant des Carpates. Découvrez ce nouveau type de maisons où le bois règne en maître et, les atouts de ces petites habitations adorables. La maison-champignon sera-t-elle la nouvelle tiny-house préférée des futurs propriétaires en mal de nature ?

C’est quoi une maison-champignon ?

Le bois est le principal matériau utilisé dans la conception de ces maisons atypiques. On ne sait pas vraiment d’où elles viennent, mais comme on vous l’a dit, Les Schtroumpfs y sont peut-être pour quelque chose… Il n’existe pas vraiment de modèle figé de maison-champignon, elles sont toutes inspirées par les souhaits des propriétaires. Les éléments extérieurs doivent en revanche suivre des règles de conception précises car son architecture est peu commune, avec son toit et son corps rond, comme un champignon. Le bois dans ce type de maison est façonné de manière à offrir des performances thermiques optimales et ce genre d’habitation peut être construit sur tous types de terrain. Chaque pièce est façonnée en atelier, puis la maison est livrée et montée sur site.

La maison champignon est écologique

Dans cette entreprise sarthoise, toutes les menuiseries sont façonnées et les bois choisis pour augmenter les performances thermiques des maisons. Le bois est un parfait régulateur hygroscopique, il absorbe parfaitement l’humidité et demande donc moins de dépense pour le chauffage, réduisant de fait l’empreinte carbone de la maison. Ils utilisent également des matériaux organiques comme les racines végétales… Maison champignon, escargot, poule ou lapin, leurs réalisations sont des plus originales. Pour toutes demandes d’informations, rendez-vous sur le site, Le Fabricant des Carpates.

Envie de tester une maison champignon ?

La première demeure de ce type à découvrir se trouve dans l’Aisne, à Fere en Tardenois, dans le domaine du Nid des Bruyères. La maison champignon a nécessité 70 stères de rondins de châtaignier pour sa réalisation. Une prouesse technique pour un gros cèpe de 7 m de haut. Romantique et charmante, vous vivrez une expérience hors du temps ! Elle se compose d’une cuisine, d’une salle de bains avec baignoire donnant sur la chambre, d’une salle de séjour et de toilettes séparées. La maison-champignon du Nid des Bruyères se loue environ 160€ la nuit et peut accueillir deux personnes au maximum.