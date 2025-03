Baluchon dévoile la Tiny House Ivy, une petite maison sur roues pas comme les autres

Depuis leur apparition en 2005, les tiny houses ont envahi le monde ! Alors qu’elles étaient, au départ, des logements d’urgence pour ceux qui avaient été touchés par l’Ouragan Katrina, et perdu leurs maisons, elles sont aujourd’hui un véritable mode de vie. En France, nous avons un spécialiste de la tiny house personnalisée : Baluchon. Je vous invite à découvrir le modèle Ivy, signée de l’entreprise bretonne, qui chamboule les codes avec une disposition « à l’envers » : le salon perché à l’étage et la chambre nichée en bas. Avec ses 8 mètres de long, elle propose un espace inhabituellement généreux pour une maison sur roues française. Et, cerise sur le gâteau, une terrasse en bois viendra bientôt achever ce petit bijou d’ingéniosité. Découverte.

Une disposition pas comme les autres, mais diablement efficace

Dès l’entrée, on atterrit dans une cuisine spacieuse et lumineuse. Un four, un grand frigo-congélateur, un lave-vaisselle (oui, oui, dans une tiny house !) et même un poêle à bois y trouvent leur place. C’est ensuite que les surprises commencent : un escalier mène non pas à une chambre, mais à un salon en hauteur, avec un canapé-lit et un vidéoprojecteur pour des soirées cinéma cosy.

En bas, le coin nuit des enfants s’installe sous le salon, dans un espace qui semble un peu étroit, mais malin. Quant aux parents, ils accèdent à leur chambre en traversant la salle de bain avant de grimper un second escalier-rangement. Leur nid perché propose un couchage double et du rangement, mais garde le style typique des tiny houses : plafond bas et optimisation maximale.

Confort compact ou casse-tête logistique ?

Avec son design audacieux et ses matériaux nobles (bois thermo-traité et aluminium noir), la Ivy Tiny House a tout pour séduire les adeptes de la vie minimaliste… mais son plan inversé est-il aussi pratique au quotidien qu’il en a l’air ? Son prix n’a pas encore été communiqué, mais si l’on se fie aux tarifs habituels de Baluchon, il faut s’attendre à une facture débutant autour de 85 000 €. Un budget élevé, mais qui reflète un travail artisanal soigné et des matériaux de qualité. Reste à voir si cette configuration unique séduira ceux qui hésitent encore à franchir le pas du minimalisme mobile.

Toutes les caractéristiques techniques de la tiny house IVY

Châssis : remorque agricole PTAC 8 t. Longueur utile 8 mètres.

Ossature : épicéa classe 2.

Isolation : fibre de bois.

Fenêtres et porte : menuiseries mixtes bois/aluminium. Double vitrage.

Quincaillerie : Würth.

Pare-pluie et frein vapeur : pare-pluie Proclimat et frein vapeur OuatEco (hygrovariable).

Équipements électroménagers : ballon d’eau chaude électrique De Dietrich, four, lave-vaisselle, plaques de cuisson gaz, réfrigérateur-congélateur, machine à laver.

Parquet / Plancher : parquet en chêne massif français. Finition huile dure.

Couverture : bacs aluminium à joints debouts.

Bardage : bardage en pin thermotraité avec saturateur anti-UV. Revêtement bacs aluminium à joints debouts.

Lambris : épicéa brut blanc et épicéa naturel raboté.

Aménagement : chêne massif et épicéa.

Ventilation : VMC double-flux Lunos + extracteur d’air.

Appareillage électrique : appareillage Legrand et éclairage LED.

Chauffage : poêle à bois et sèche-serviette.

Comme toujours chez Baluchon, les tiny houses disposent toujours d’un « p’tit truc en plus » ! Pour la tiny house Ivy, les propriétaires ont choisi de disposer d’un accès direct à la chambre principale depuis la salle de bain ! Plus d’informations sur le site baluchon.fr. Et vous ? Oseriez-vous vivre dans une tiny house où tout est repensé, quitte à bousculer vos repères ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .