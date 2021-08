NaturaDôme  : cette société des Hautes-Pyrénées fabrique des petites maisons de hobbits

Dans le monde de la construction, il y a un style de maison qui émerge depuis quelques temps : la maison dôme que l’on appelle aussi, maison de hobbit en référence à l’univers du Seigneur des Anneaux.

NaturaDream, une entreprise spécialisée dans la construction de ces maisons dômes basée dans les Hautes-Pyrénées est née de la passion de Benoît Darré, son dirigeant pour les matériaux et technologies respectueuses de l’environnement.

Les maisons dôme sobrement appelées NaturaDôme sont de petites maisons qui s’intègrent dans leur environnement. L’utilisation de matières premières et de savoir-faire locaux permettent de jouir rapidement de son bien. Mais cela permet également une plus grande personnalisation. Présentation.

Quels sont les principaux atouts de la maison NaturaDôme ?

Dans une maison dôme, c’est la maison qui s’adapte à votre budget et non l’inverse. Il est possible de construire sa NaturaDôme à partir de 1380€/m², tout en habitant une maison à haute performance énergétique, économique donc pour les années à venir. Qui plus est, ces maisons sont personnalisables et respectueuses de leur environnement.

La maison dôme de NaturaDream est une maison bioclimatique. En hiver, les grandes baies vitrées laissent entrer la chaleur, conservée par sa simple confection sous une voûte végétalisée. L’été cette même voûte conserve une fraîcheur semblable à celles des vieilles maisons en pierre comme celle de Jeanne à Séverac-Le-Château. L’isolation des maisons dômes est environ deux fois plus performante qu’une isolation classique, avec évidemment de substantielles économies de d’énergie en toutes saisons.

Une construction respectueuse de l’environnement

Habiter une maison dôme c’est un peu emprunter un morceau de terrain à la Nature, mais sans l’abîmer ! Et cela commence par les matériaux utilisés. La plupart des éléments de construction proviennent de ressources recyclées et/ou présents sur le site de construction. La voûte en béton armé est par exemple coulée sur une structure en acier qui provient de l’industrie aéronautique. Quant à l’isolation, elle est faite de copeaux de bois valorisés… Et non de matériaux fabriqués ou importés.

L’environnement, pièce maîtresse de la construction

Pour créer la maison dôme, il est nécessaire de creuser et d’extraire de la terre. Terre qui sera ensuite réutilisée pour végétaliser la toiture. Mais également pour créer des volumes autour de la maison, toujours dans l’optique de la personnalisation. Ou même un potager pourquoi pas ?

Le confort n’est pas en reste !

Les lignes courbes de ces maisons sont apaisantes, juste en les contemplant. Quant aux espaces de vie, ils offrent suffisamment de place pour y vivre confortablement. Il est également possible d’ajouter des mezzanines par exemple. Les baies vitrées laisseront, quant à elles, entrer la lumière naturelle « à tous les étages » ! Il est également possible avec NaturaDream de construire un garage, un abri de jardin ou tout autre construction sur le même principe que la maison dôme.

La maison NaturaDream de Céline et Guillaume

La maison de hobbit de Céline et Guillaume se trouve dans le Volvestre, près de Toulouse. Avec son toit végétalisé et sa façade arrondi, cette maison dôme a un charme fou. Du bois et du métal pour la majorité des meubles et armatures. Le couple explique aimer le style industriel.

Il aura fallu deux ans pour que le couple y pose enfin ses valises. Séduits par le concept de la maison bioclimatique de NaturaDream, ils ont investi dans leur NaturaDôme. Comme nous vous l’expliquions plus haut, ces maisons à haute performance énergétique s’intègre parfaitement à son milieu naturel. Pour Benoît Darré, fondateur de l’entreprise, c’est de l’architecture organique. C’est l’environnement qui façonne l’ouvrage, et pas l’inverse. On reprofile l’ensemble de la parcelle pour privilégier les perspectives, éviter les vis-à-vis, gérer le vent…