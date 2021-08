Une étonnante “maison dôme” qui s’oriente selon la météo et la saison

Si vous aimez les logements insolites, cet article risque de vous intéresser ! C’est en Gironde que Dominique Schandeler et Jeannette Chagnon ont lancé le pari de construire une maison hors du commun. Placée au cœur du village de Cabanac-et-Villagrains, la maison du couple ressemble étrangement à un énorme champignon ! Mais ce n’est pas la seule particularité qui fait de cette espace un logement insolite.

En effet, la « maison champignon » est entièrement conçue en bois et s’oriente en fonction du soleil ! Original n’est-ce pas ? « Au début, les gens pensaient que j’étais le gourou d’une secte », déclare Dominique Schandeler, propriétaire du logement.

La propriété s’oriente en fonction du soleil

Lendroit présente beaucoup d’avantages: antisismique, anticyclonique et bioclimatique, mais pas seulement, la maison est capable de pivoter afin de s’orienter en fonction du soleil. Cette particularité permet à ses propriétaires de bénéficier de la chaleur du soleil tout au long de la journée !

« La maison ne tourne pas, elle s’oriente ! Selon la météo et les saisons, on pivote le dôme pour avoir de la chaleur ou de la fraîcheur, dans les chambres par exemple. Parce qu’elle est suspendue, elle est moins humide que les autres maisons. Du coup, on a moins de rhumatismes. » affirme Dominique Schandeler

Location de chambres

Disposant de quatre chambres (dont une aux normes handicapées), les propriétaires mettent celles-ci à la location. Les personnes de passage peuvent être différents, du touriste en quête d’un séjour insolite au travailleur logé depuis quelques années. Parmi leurs locataires, le couple vit avec Matéo, capitaine de bateau sur le bassin d’Arcachon de 50 ans, et Juliette, 21 ans et étudiante!

La maison attise également la curiosité de certain passant: « Une fois, un bus de 25 personnes âgées s’est arrêté pour visiter la maison ! Des personnes sont même venues tester le dôme avant d’en acheter un », raconte Jeannette Chagnon.

Un pari risqué

Le projet de chambres d’hôtes de Dominique et Jeannette a bien failli ne jamais voir le jour… C’est aux débuts des années 2000 que le couple lance son projet. Malheureusement, le permis de construire a été refusé par la mairie qui jugeait que la forme de la maison dévalorisait les maisons environnantes. Malgré la difficulté de celui-ci, Dominique n’a jamais douté de sa réussite. Il décide donc saisir le tribunal pour pouvoir concrétiser son projet.

« J’ai gagné en première et en seconde instance. Le maire avait un avocat, moi je n’en avais pas ! La décision de justice fait aujourd’hui jurisprudence. Grâce à ce procès, le dôme peut être construit n’importe où en France. Actuellement, il en existe une centaine dans le pays et près de 800 dans le monde. » confie Dominique Schandeler.

Une anecdote parmi tant d’autres

Depuis la victoire du couple, le projet de Dominique Schandeler et Jeannette Chagnon séduit plus d’un touriste plus phénoménal les uns que les autres ! Parmi eux, un jardinier qui désirait loger quelques temps dans la région.

« Alors lui, c’était exceptionnel. Il est venu voir le dôme une première fois. Puis une seconde fois un mois plus tard. Peu après, il se décide à prendre une chambre, séduit par le concept. Lors de sa troisième nuit, on entend du bruit, comme s’il bougeait des meubles. Même chose pour les nuits suivantes… Il bougeait son lit tous les jours. » selon Dominique.

Insolite : leur maison en forme de champignon s'oriente en fonction du soleil – https://t.co/79udYKGKRR https://t.co/BtUKFVcTKp — Buzzman ⚡️ (@M_Buzzman) August 1, 2021

Intrigué, le couple demande alors des explications au locataire. « Il devait dormir avec la tête orientée vers le Nord, explique Jeannette. Et comme on tournait le dôme tous les jours, il fallait qu’il réoriente son lit dans la bonne direction ! ». Le fameux jardinier faisait un stage de Feng Shui et devait aménager chaque pièce de la maison afin que l’énergie circule au mieux. Si vous êtes à la recherche d’un logement insolite et n’avez pas peur de perdre le nord alors cette « maison champignon » est faites pour vous !