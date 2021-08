Un nouveau concept de mini maison en bois : les glamping pods !

Dans les années 80, les futurs propriétaires rêvaient d’une grande maison… De préférence avec un étage, plusieurs salles de bain, un sous-sol… Devenir propriétaire impliquait, la plupart du temps, l’achat d’une grande maison, et en dur ! Celles et ceux qui, à l’époque choisissaient une vie un peu plus bohème en posant un mobil-home sur leur terrain passaient pour des « pauvres » !

Mais les temps ont changé, et aujourd’hui, les futurs acquéreurs seraient plutôt à la recherche… du minimum ! On le voit parfaitement avec les tiny-houses qui sont très prisées… Place aux « Glamping Pods », on vous explique tout.

C’est quoi une Glamping Pod ?

L’entreprise Norida Pods, fondée par le suédois Fredrik Axelsson et l’américain Lars Dyrendahl propose des glamping pods. A mi-chemin entre la tiny-house et la maison de hobbit, elles ressemblent à de petites capsules que l’on pose où l’on veut: les deux fondateurs de l’entreprise ont conçu un nouveau kit de bricolage qui permet de construire sa tiny-house en 60 heures environ. Le kit glamping pods ressemble quelque peu à un kit Ikea, à la différence que l’on ne monte pas un meuble mais une maison. Qui plus est, la réalisation peut être rapide puisque la livraison se fait en une semaine.

Que contient le kit Norida Pods ?

Chaque capsule se compose d’une maison ovale fabriquée en pin scandinave. Toutes les structures bois proviennent de pins européens puis sont expédiées en Floride. A l’intérieur du kit, on retrouve: la structure, les portes, les fenêtres et toute la visserie nécessaire au montage de la Glamping Pods. Actuellement, la livraison est seulement possible aux Etats-Unis, et convient pour les campings et jardins… Elles peuvent se montrer très pratiques aussi pour les particuliers désireux de créer une annexe à leur habitation, pour télétravailler par exemple.

Combien ça coûte ?

Deux modèles sont disponibles, l’une qui mesure 2.43 m x 3 m, au prix de 7266 €, et la seconde, avec un étage mesure 3 m x 5.70, pour un prix de 12589 €. Si la première offre le minimum vital, la seconde permet d’inclure un coin cuisine, un lit queen-size (160 x 200), et un coin salle de bain. Elle bénéficie aussi d’un petit porche à l’avant, de portes fabriquées en France, de doubles vitrages et d’un toit de bardeaux.

Quelle est la réglementation en France ?

Les réglementations en matière de tiny-house diffèrent selon les pays. En France, tout va dépendre de la surface construite pour obtenir les autorisations nécessaires. Renseignez-vous surtout auprès du service urbanisme, certaines communes refusent encore les tiny-houses comme maison d’habitation… En revanche, en la considérant comme un abri de jardin, les choses devraient être plus simples.

Concrètement, une construction de moins de 5 m² d’emprise au sol et de moins de 12 m de haut ne nécessite aucune demande préalable. Pour un abri de jardin ou une tiny-house de moins de 20m², il faudra faire une déclaration préalable de travaux en mairie… Et si votre tiny mesure plus de 20 m², alors ce sera un permis de construire qu’il faudra obtenir… Attention, veillez à respecter les règles d’urbanisme ! La mairie peut tout à fait vous obliger à détruire toute construction non autorisée ou non déclarée.