lightHouse : des mini-maisons préfabriquées à poser ou vous le souhaitez !

La société californienne Plant Prefab a récemment dévoilé sa toute dernière petite maison modulable. Livrable par un camion, cette petite maison de 35m² fera des émules dans la sphère des ADU ou Accessory Dwelling Unit. En effet, préfabriquée et modulable à souhait, la mini-maison « LightHouse » de Plant Prefab est livrée en kit sur un camion. À la fois design, épurée et esthétique, cette maison en bois peut servir de logement pour les invités, de bureau ou encore de résidence principale. Zoom sur cette belle innovation architecturale.

Un mariage de savoir faire et de compétence

Spécialisée dans la conception et la construction de logements préfabriqués, l’équipe de Plant Prefab est bien connu aux Etats-Unis pour la qualité de fabrication de leurs œuvres, mais également pour leurs unités à faible consommation énergétique, et cela à des prix vraiment compétitifs si on regarde le prix du m² sur le territoire californien. Mais outre cela, leur démarche pour la construction durable a énormément contribué à leur réputation.

Cette fois, la société s’est associée à Alchemy Architects pour construire toute une variété d’unités de logement accessoires (ADU), appelées Lighthouse en Californie. Avec une grande pénurie de logements dans cette région, ces unités feront sûrement des logements locatifs très rentables pour les investisseurs. Leur taille varie de 35m² à un peu plus de 50m² avec un prix à partir de 170 000 dollars. Ce n’est, d’ailleurs, pas la première fois que ces deux sociétés collaborent. En effet, Alchemy a travaillé avec Plant Prefab sur deux maisons, toujours en Californie.

L’efficacité énergétique au cœur du design

Alchemy est bien connu pour ses nombreuses weeHouses. En effet, bien que petites, ces maisons au design moderne et élégant sont d’une efficacité énergétique à faire pâlir les grandes propriétés. En ce qui concerne la Lightouse, les plus de 15 ans d’expérience d’Alchemy avec sa gamme de maisons préfabriquées weeHouse ont servi de base à sa conception. Selon Geoffrey Warner, achitecte principal chez Alchemy, la maison est construite avec la devise du « Luxury of less ».

Il leur a fallut 3 ans en tout pour peaufiner les plans et les spécificités que demande la modularité de la maison. Mais les résultats sont là : l’enveloppe thermique de la LightHouse et sa série de plans d’étage s’adaptent à divers sites et climats, ce qui la distingue des autres ADU sur le marché. Ainsi, vous aurez le choix entre 12 plans aussi modulables que personnalisables.

L’expertise de Plant Prefab entre en jeu dans l’exécution de ses plans. Temps de construction plus court, construction aux normes, protections de matériaux contre les éléments, entre autres, les avantages liés à la construction hors site sont nombreux.

La LightHouse sera équipé des dernières innovations en matière d’efficacité énergétique et de construction durable. Ainsi, on retrouvera des sanitaires à faible débit, des lampes LED à haute efficacité, de la peinture sans composés organiques volatils, de revêtement spécial contre la pluie pour prévenir l’humidité des murs extérieurs, mais surtout d’une barrière contre les intempéries et d’un revêtement extérieur résistant au feu. Il ne vous reste plus qu’à vous faire livré le kit par camion, l’assembler et installer quelques meubles selon vos goûts !