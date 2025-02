Boxabl dévoile la Baby Box, une maison pliable à moins de 30000 € qui s’installe en 1h

À force de vous présenter des tiny houses, et de petites habitations légères de loisirs, elles m’intéressent beaucoup pour notre retraite. Je n’ai plus envie d’une grande maison qu’il faut entretenir, pour lesquelles il faut payer des impôts fonciers hors de prix, et les factures énergétiques qui vont avec ! Je me dis, qu’à deux, avec nos chiens, une petite maison, un espace minimaliste dans lequel chaque recoin est optimisé, nous suffirait amplement ! Alors, quand j’ai découvert la Baby Box de Boxabl, une maison pliable que l’on peut installer en une heure chrono sans même avoir besoin d’outils, j’ai d’abord cru à une blague. Mais, non… c’est bien réel ! Et, je vous embarque avec moi pour découvrir cette drôle de petite maison dans laquelle je me vois bien, appliquant ma devise : Carpe Diem ! Présentation.

Un concentré d’ingéniosité pour un prix défiant toute concurrence

Imaginez : 120 pieds carrés (soit un peu plus de 11 m²) tout équipés, livrés sur une simple remorque et prêts à être déployés en quelques gestes. Le tout pour un prix de lancement de 19 999 $ (19 426 €) avec une augmentation prévue à 29 999 $ plus tard (29 136 €). À ce tarif, on pourrait s’attendre à une boîte en carton, mais non ! La Baby Box est conçue comme une vraie maison, avec une isolation complète, un climatiseur avec pompe à chaleur, et même un espace prévu pour fixer une télé de 55 pouces (oui, ils ont pensé au confort avant tout !).

Elle se transporte aussi facilement qu’une caravane classique et peut être tractée par la plupart des SUV ou camionnettes. En mode transport, elle reste super compacte : à peine 2 mètres de large pour 4,5 mètres de long. Et, le plus fou ? Une seule personne suffit pour la monter. Pas de perceuse, pas de tournevis, rien. Juste une heure et vous pouvez poser vos valises.

Une mini-maison avec de vrais équipements

Je vous vois venir : « OK, c’est compact, mais est-ce vraiment vivable ? ». La réponse est oui, et même mieux que ça. Contrairement à un camping-car dans lequel chaque centimètre carré est un casse-tête, la Baby Box est pensée comme une maison miniature :

Un salon qui se transforme en chambre grâce à un canapé-lit ultra pratique (le fameux SLS : Sit, Lounge, Sleep)

Une cuisine équipée avec une plaque à induction, un réfrigérateur, et des prises USB pour charger ses appareils.

Une vraie salle de bain avec une douche vitrée, un WC à chasse d’eau et même un ventilateur pour éviter l’humidité.

Une autonomie intelligente : batterie intégrée, réservoirs d’eau, branchements pour l’électricité et l’égout, et même une compatibilité avec l’énergie solaire pour ceux qui veulent un mode de vie plus indépendant.



Autrement dit, tout ce qu’il faut pour vivre confortablement sans se ruiner.

Une maison sans limites… ou presque

Forcément, il y a quelques petits compromis. Déjà, l’espace est optimisé, donc si vous avez une famille nombreuse, il faudra peut-être envisager d’en assembler plusieurs (ce qui est d’ailleurs possible !). Ensuite, l’intimité est limitée, notamment avec la salle de bain située juste à côté du coin nuit/salon. Mais, pour une personne seule ou un couple minimaliste, c’est largement suffisant.

En savoir plus sur le concept ? Rendez-vous sur le site officiel : boxabl.com. Pouvoir posséder une maison complète, transportable et installable en une heure pour moins de 20 000 €, j’avoue que l’idée est très séduisante, non ? Et vous, vous pourriez vivre dans une mini-maison comme celle-ci ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .