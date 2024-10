Twenty Office, une petite maison sans permis à seulement 37 200 € fabriquée par Quadrapol

Comment gagner de la place dans une maison, sans engager de gros travaux, couteux, et nécessitant un chantier innommable pour quelques mois ? J’ai peut-être LA solution idéale qui se présente sous le nom « Studio Twenty Office », et fabriqué par l’entreprise du Vaucluse, Quadrapol. Ce petit studio de jardin de moins de 20 m² de surface habitable vous procure une solution parfaite pour en faire votre atelier, le studio étudiant de votre petit dernier. Mais, c’est aussi une alternative à la maison de retraite pour une personne âgée, qui pourrait profiter du confort de ce studio, sans être trop éloignée de vous. Ne confondez pas le studio de Quadrapol avec une tiny house, ce n’est pas une maison sur roue, mais un studio de jardin qui vient se poser sur un sol aplani… Ajouter de l’espace supplémentaire sur votre terrain devient un jeu d’enfant. Je vous présente immédiatement le Studio Twenty Office de Quadrapol, une petite habitation absolument adorable ! C’est parti.

Le studio de jardin Twenty Office : présentation

Ce bureau de jardin de 20 m², conçu en bois d’essence naturelle, ne nécessite pas de permis de construire et peut être installé rapidement sur un sol aplani. Doté d’une isolation quatre saisons, il garantit un confort optimal tout au long de l’année. Que ce soit pour accueillir des clients, créer un espace de travail privé ou même aménager une pièce supplémentaire, le studio de jardin s’adapte à vos besoins. Son design contemporain, associé à une structure en bois respectueuse de l’environnement, en réalité une alternative écologique aux constructions classiques. Polyvalent, ce studio peut également servir d’atelier ou de salle de repos, avec une cuisine équipée et des sanitaires pour assurer une autonomie complète. Livré clés en main, il est prêt à l’emploi dès son installation, vous permettant ainsi de l’utiliser immédiatement pour vos activités professionnelles ou personnelles.

Investir durablement avec ce studio de jardin

En plus de sa flexibilité, le studio Twenty Office est un véritable investissement durable. Non seulement vous vous procurez un espace de vie supplémentaire, mais vous augmentez aussi le prix de votre bien immobilier, à la revente. Et, puisque sa surface habitable est de moins de 20 m², vous pouvez l’installer avec une simple demande préalable de travaux, et non un permis de construire. C’est du temps gagné et des tracasseries administratives complexes, en moins. Livré sans options de raccordement, elles restent néanmoins possibles, si vous souhaitez que ce studio de jardin devienne, par exemple, une location saisonnière, ou un logement étudiant.

Toutes les caractéristiques techniques du studio Twenty Office

Si ce type de petites habitations ou de studios annexes à une maison vous séduit, voici les principales caractéristiques à connaître :

Longueur : 6,65 m

Largeur : 2,91 m

Hauteur : 2,99 m

Surface habitable (au sol) : 17,13 m²

Emprise au sol supérieure à 20 m²

Bardage en mélèze, bois d’essence naturelle

Menuiseries en aluminium thermo laqué, double vitrage

Toiture plate en EPDM

Ossature bois en KVH

Isolation de toute la structure

Étanchéité avec pare-pluie et pare-vapeur

Installations électriques et hydrauliques complètes

Portes-fenêtres et fenêtres en aluminium thermo laqué

Double vitrage 4/16/4 gaz argon.

Cuisine équipée Kitchenette

Sanitaires, WC ROCA, lave-mains

Choix de finitions intérieures et extérieures personnalisé

Pour terminer cette présentation, sachez que le prix de départ du Twenty Office est fixé à 37 200 € et que la livraison est possible sous trois mois. Plus d’informations sur le Twenty Office ? Rendez-vous sur le site officiel : quadrapol.com. Et, vous ? Avez-vous déjà installé ce type de studio de jardin ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

