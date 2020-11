Comment agrandir son espace de vie quand on habite dans une Tiny House ou un petit studio ?

Cette deuxième phase de confinement se déroule en hiver, et les sorties sont quotidiennes sont moins agréables que celles de mars ! C’est alors que surviennent des envies un peu particulières… Refaire le papier-peint, casser un mur ou changer les meubles… Bref l’envie d’espace se fait sentir et se traduit par une envie de réaménager son espace intérieur.

La maison devient prison pour certains, sans balcon ni accès à l’extérieur. C’est alors qu’intervient le home staging, une manière d’aérer l’espace sans dépenser une fortune en matériel de bricolage ! Voici comment faire !

Comment éclairer au mieux votre intérieur ?

Que vous soyez en télétravail ou simplement à la maison, la lumière est essentielle au bien-être quotidien. C’est un point qu’il faut absolument améliorer pour vous sentir mieux.

Enlevez les doubles-rideaux lourds et occultants ! Laissez la lumière naturelle pénétrer le plus possible dans votre pièce à vivre. Si vraiment vous tenez à vos rideaux, alors choisissez une tringle un peu plus grande afin que votre fenêtre soit entièrement dégagée lorsqu’ils sont ouverts !

Eclairez votre intérieur avec des lumières artificielles mais de manière intelligente. Relisez ces conseils pour un éclairage optimisé.

Comment agrandir l’espace ?

La solution la plus simple et la moins onéreuse est de placer des miroirs dans vos pièces. Non seulement ils agrandissent les pièces mais ils apportent également beaucoup plus de lumière. Les miroirs ne sont pas faits que pour s’admirer, ils peuvent aussi être des éléments importants dans la configuration de votre domicile. Au-dessus des meubles ou sur la porte d’entrée, ils seront des alliés pour mieux respirer. Si en plus, vous avez optez pour une tiny-house, les miroirs seront essentiels pour avoir l’impression d’espace même dans 20 m² !

Quelle couleur pour peindre les murs ?

N’optez pas pour les murs blancs, votre intérieur risquerait d’être peu accueillant et lassant… Les tendances actuelles seraient plus dans les tons crème, coton, plume ou gris clair. Dans l’idéal, une peinture plus foncée sur le mur du fond de votre pièce et des couleurs claires sur les autres, donneront une impression de profondeur.

Pourquoi faut-il garder une maison rangée ?

Même si les scientifiques s’accordent à dire que les personnes bordéliques sont créatives, ce n’est pas une raison pour s’enfermer dans un appartement sans dessus-dessous ! Avoir une maison rangée enlève le stress lié au fatras… Dormir ou travailler dans une pièce rangée apporte plus de sérénité… Marie Kodo, spécialiste ès-rangement vous explique comment tout ranger au carré… Une manière intelligente de passer le temps du confinement également !

