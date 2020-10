Télétravail : Dyson se lance dans l’éclairage avec une lampe qui réagit à votre présence et à votre environnement

Le télétravail risque de revenir au centre de l’activité de nombreux français ! Et si, en Mars, le confinement avait été soudain, il a permis de pouvoir s’organiser en cas de second confinement. Saviez-vous que votre employeur doit veiller à ce que votre poste de travail à la maison respecte les normes en vigueur…

Que ce soit en matière de « gestes et postures » mais également en matière d’éclairage ! L’éclairage du poste de travail est un élément primordial pour votre santé. Le Docteur Karen Dawe, neuroscientifique chez Dyson, livre ses conseils avisés pour travailler à domicile avec un éclairage adapté…

Créez un espace de travail dédié

La lumière est importante car elle délimite votre poste de travail. Encore faut-il que la lumière soit adaptée à la lumière du jour.

Tenir compte de la manière dont la lumière se diffuse dans toute la pièce.

Utilisez la lumière naturelle quand cela est possible et évitez d'avoir une lumière du jour qui se reflète dans votre écran. Cela provoque invariablement de la fatigue oculaire et une mauvaise concentration.

Pendant une visioconférence, préférez la fenêtre face à vous mais jamais derrière vous. La personne en face devra se fatiguer pour vous apercevoir.

Choisissez un éclairage adapté

« Nos recherches révèlent que les individus ont tendance à utiliser à la maison leur éclairage de quatre manières : un éclairage indirect pour produire un éclairage général, un éclairage directionnel pour pratiquer des activités nécessitant de la précision, un éclairage décoratif pour mettre en valeur des éléments comme des œuvres d’art, et un éclairage ambiant pour produire une lumière tamisée pour se relaxer en soirée. Néanmoins, bien qu’un foyer type regorge de toutes sortes d’appareils d’éclairage, chaque lampe ne s’adapte généralement qu’à une situation » explique le Dr Karen Dawe.

N’utilisez pas tous les systèmes d’éclairage mais adaptez-le à ce que vous voulez faire précisément. Une lampe de bureau si vous travaillez, une lampe d’ambiance pour regarder un film par exemple.

S'assurer que le niveau d'éclairage est suffisant par rapport à votre activité immédiate.

Quels éclairages pour quelles activités ?

Vous n’utiliserez pas la même lumière pour travailler, peindre ou lire. Pour un travail de précision, optez pour une lumière artificielle avec un IRC (Indice Rendu des Couleurs) élevé. Si vous souhaitez une lumière tamisée pour lire, il faudra choisir un IRC plus faible.

Crédit photo : Dyson

S’octroyer des moments de repos

Outre l’éclairage qui doit s’adapter à votre travail, vous pouvez aussi adapter la taille de police de votre document pour que vous n’ayez pas à forcer sur les yeux. Quitte à tout réduire avant envoi, l’important est le confort de lisibilité pour vous. On sait que les écrans sont très lumineux et que la fameuse lumière bleue peut-être néfaste à la longue.

N’hésitez pas à faire des « pauses écran », le temps de prendre un café ou de vous distraire, mais sans autre écran annexe !

Utilisez la lumière du jour

Commencez votre journée par une sortie en plein air… Un café sur la terrasse ou une petite balade à proximité. La lumière matinale synchronisera votre horloge biologique.

Si vous travaillez la journée, choisissez un éclairage intérieur variable entre lumière chaude et lumière froide.

Si vous préférez travailler en soirée, il faudra également adapter l’éclairage pour qu’il n’agresse pas vos yeux.

Adaptez la lumière en fonction de vos yeux !

D’après le Dr Dawe, les yeux n’ont pas les mêmes besoins en fonction de l’âge ! Les personnes de plus de 65 ans ont besoin de quatre fois plus de lumière qu’une personne de 25 ans. Avec l’âge, le cristallin jaunit et altère la perception des couleurs.

La technologie développée par Dyson

Dyson a créé la lampe Dyson Lightcycle Morph™ qui reproduit la lumière naturelle et s’ajuste intelligemment en fonction de vos utilisations. Les éclairages Dyson reproduisent la lumière extérieure et s’adaptent avec quatre variations : éclairage ambiant, décoratif, indirect ou directionnel.

La lampe Dyson Lightcycle Morph™ permet

Un éclairage indirect : La tête optique intelligente pivote en douceur sur 360°. Cela permet de refléter la lumière sur le mur, le plafond ou le sol. Elle peut se personnaliser grâce à l’application Dyson Link.

Un éclairage directionnel : Cette lumière se destine aux travaux de précision : peinture, maquillage, dessin.

Un éclairage décoratif : Un éclairage de haute qualité tridimensionnel qui mettre en valeur vos tableaux ou photos.

L’éclairage ambiant : La tête optique se positionne sur le support magnétique et apporte une lumière tamisée. La lumière traverse un filtre qui atténuera la lumière bleue.

L’éclairage relaxant : En illuminant le corps de la lampe, vous obtiendrez une lumière idéale pour un moment de relaxation.

Les lampes Dyson sont conçues avec des médecins spécialistes. Comme tous les produits Dyson, elles sont d’une qualité irréprochable et faites pour durer !

