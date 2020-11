Trois jeux français (pour adultes) pour occuper vos soirées pendant le confinement

Avec ce deuxième confinement qui nous cloue à la maison, ou qui le devrait, les soirées sont parfois longues ! Surtout pour les plus jeunes d’entre nous… Pas de sorties ciné, pas de restau entre potes… Les seules alternatives restent les apéro-time en visio !

Ces apéro-times pourraient être l’occasion de passer un moment bien sympa si vous les agrémentiez de jeux hilarants auxquels on peut jouer par caméra interposées… Et puis Noël approche mais on ne sait pas encore comment celui de 2020 se déroulera ! Prévenir plutôt que guérir, ce pourrait être prudent ! Découvrez trois jeux fabriqués en France pour passer de bons moments entre amis sans sortir de chez vous !

Blanc-Manger-Coco

C’est l’un des musts de l’apéro ! Il est conçu par des enfants, pensé par des ados mais destiné aux adultes ! Le principe est simple : un joueur lit une carte bleue qui comporte une phrase à trou… Les autres joueurs posent une carte blanche face cachée pour… boucher les trous ! Avec une carte bleue qui dit : La fin justifie… on attend forcément … les moyens ! Mais, cela peut-être aussi « le trafic d’organe » ou « un plan-cul fiable » ! Vous l’aurez compris, ce jeu se destine à des adultes dotés d’un humour noir conséquent ! Et pour l’apéro time on peut jouer jusqu’à 10 joueurs. « Blanc-Manger-Coco » est un jeu français édité par « Blanc Manger Coco » et vendu 27€ sur Amazon. Il existe plusieurs versions de ce jeu pour encore plus de soirées délirantes.

Je n’ai jamais !

Dans le style jeu pour l’apéro, Je n’ai jamais se révèle être un incontournable cette année ! Vous n’avez jamais osé révéler vos pires secrets à vos amis, c’est peut-être le moment ! Ce jeu va vous permettre de connaître les pires aventures de vos amis, mais attention, eux, connaîtront aussi les vôtres ! Chaque joueur tire une « carte Défi » et jouent des « cartes jeu ». Ces carte-jeu vont constituer « le mur de la honte » ! Le premier à accumuler 10 cartes remporte la partie.

Concrètement, vous pouvez vous retrouver avec ce genre de choses : « Je n’ai jamais… volé quelque chose de plus de 10€ » Si vous avez déjà volé quelque chose de plus de 10€ alors vous perdez un point… Au bout de 10 points perdus, c’est l’élimination ! Attention, il ne suffit pas de dire que vous avez déjà volé un objet de plus de 10€ il faut aussi raconter l’anecdote ! « Je n’ai jamais » est un jeu français édité par « Coucoumba Éditions » et vendu 21.59€ sur Amazon.

Mother Phoquer :

Nous avions eu la chance de tester Mother Phoquer et nous y jouons très souvent. Ce jeu est libérateur… On peut tout dire, sans retenue et les fous-rire s’enchaînent. Le jeu se joue au minimum à trois joueurs, il faut désigner un donneur et les autres deviennent des non-donneurs. Une carte bleue une phrase à compléter. Une carte blanche, les réponses à proposer… Et le donneur valide la phrase la plus drôle ! Cela peut donner des situations ubuesques du genre : « Confondre sa coke et son aspirine… c’est mon dada »

« Mother Phoquer » est un jeu français édité par « Original Cup » et vendu 21,88€ sur Amazon. Il existe plusieurs versions de ce jeu pour encore plus de soirées délirantes. Ces trois jeux sont tous édités par de petits éditeurs français ! Commander leurs jeux est aussi une manière d’aider nos entreprises en ces temps difficiles ! Pensez à eux ! #toussolidaires #achetezfrançais #tenirensemble