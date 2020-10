Confinement : quelles sont les principales différences avec celui du mois de mars ?

Emmanuel Macron l’a annoncé Mercredi 28 Octobre à 20h : La France dans sa totalité vivra un nouveau confinement à compter du 29 Octobre minuit… Le couvre-feu n’aura, selon le président de la république a endigué la montée vertigineuse des cas de covid-19 en France.

Cependant, le chef de l’Etat annonce aussi que ce confinement automnal sera plus souple que celui du printemps. Ce qui ne changera pas, c’est l’attestation de déplacement dérogatoire qui sera obligatoire pour la plupart des déplacements. Le confinement aura bien entendu des conséquences économiques graves, mais le président l’a rappelé : la santé avant l’économie ! Voici ce qui change…

Pour les travailleurs :

Ceux qui le pourront devront être mis en télétravail 5 jours sur 5 ! Pour éviter au maximum les déplacements et concentrations de population.

! Pour éviter au maximum les déplacements et concentrations de population. Ceux qui travaillent en extérieur comme le Bâtiment et Travaux Publics, les employés de magasins autorisés à ouvrir, les agents de service publics, soignants devront posséder une attestation de l’employeur, en plus de l’attestation de déplacement dérogatoire.

Ou trouver la nouvelle attestation ?

L’attestation est disponible sur le site officiel du gouvernement à cette adresse : https://interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement

Pour les étudiants en université :

Les universités garderont porte closes et les cours seront dispensés exclusivement en ligne

Pour les collégiens, lycéens :

Les collèges et lycées resteront ouverts et les cours seront assurés en présentiel. Le port du masque est obligatoire dans la totalité des établissements scolaires du second degré.

Pour les écoliers en élémentaire et les crèches :

Les écoles primaires et maternelles resteront ouvertes également. En revanche, le port du masque devient obligatoire à partir de 6 ans ! Les protocoles sanitaires seront renforcés. Les crèches continueront également d’accueillir les enfants.

Pour les résidents de maisons de retraite ou d’EHPAD :

Contrairement au premier confinement, les visites en EHPAD seront autorisées en respectant strictement les gestes barrières imposés par chaque structure.

Les déplacements autorisés :

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu d’enseignement et de formation

Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d’enfants

Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant

Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative

Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative

Déplacements liés à des transits pour des déplacements de longues distances

Déplacements brefs, dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie

Déplacements pour effectuer des courses alimentaires dans les magasins autorisés

Déplacements pour accompagner les enfants à l’école

Les interdictions :

Le déplacement entre régions sera interdit

Les rassemblements sur la voie publique ne sont plus autorisés et les rassemblements privés devront se limiter au strict cercle familial

Les quelques changements par rapport au mois de mars

Tous les commerces non essentiels seront à nouveau fermés, cela concerne également les bars et restaurants. Ils pourront continuer à travailler uniquement s’ils proposent de la vente à emporter pour les restaurants.

Les hôtels ou établissements assimilés pourront rester ouverts mais ne devront pas proposer de restauration sur place. Les cinémas, musées et lieux culturels seront fermés. Seules les cimetières et les monuments religieux resteront ouverts au moins jusqu’au 1er novembre inclus. Les mairies et services de l’Etat resteront accessibles au public mais renseignez-vous car ce sera probablement uniquement sur rendez-vous.

Les magasins qui pourront rester ouverts sont :

Alimentation :

Commerce de détail de produits surgelés.

Commerce d’alimentation générale.

Supérettes.

Supermarchés.

Magasins multi-commerces.

Hypermarchés.

Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.

Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.

Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.

Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.

Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.

Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.

Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions du III de l’article 7 (les marchés pourront rester ouverts).

L’automobile

Entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.

Commerce d’équipements automobiles.

Commerce et réparation de motocycles et cycles.

Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé.

Location et location-bail de véhicules automobiles.

Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens.

Location et location-bail de machines et équipements agricoles.

Location et location-bail de machines et équipements pour la construction.

Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.

L’informatique

Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé.

Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.

Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.

Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques.

Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication.

Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques.

Réparation d’équipements de communication.

La santé

Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.

Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.

Commerces de détail d’optique.

Les produits du quotidien

Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.

Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé.

Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.

Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.

Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.

Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.

Blanchisserie-teinturerie.

Blanchisserie-teinturerie de gros.

Blanchisserie-teinturerie de détail.

Les services

Activités financières et d’assurance.

Activités des agences de placement de main-d’œuvre.

Activités des agences de travail temporaire.

Les loisirs

Hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives.

Autres

Services funéraires.

Les parcs et jardins resteront ouverts.

Le confinement est mis en place jusqu’au 1er décembre inclus et les conditions en vigueur seront revues dans 15 jours, notamment concernant l’ouverture des bars et restaurants. En attendant #RestezChezVous #PrenezSoinDeVous #PrenezSoinDeVosProches.