Tous Anti-Covid : comment fonctionne la nouvelle application gouvernementale ?

Certains pensaient que c’était une grosse grippe, d’autres avaient pris la mesure de la gravité de la situation concernant l’épidémie de Covid-19 ! Il faut bien constater que la deuxième vague tant redoutée déferle sur la France ! A l’heure où la plupart des départements français sont sous couvre-feu, les reconfinements locaux ne sont plus écartés.

Pour faire face à la propagation et retrouver les « cas contacts », le gouvernement vient de mettre en place l’application « Tous Anti-Covid » … On vous explique comment elle fonctionne et pourquoi il faut, cette fois-ci la télécharger !

Il faut bien l’avouer, la première application StopCovid a fait un flop, même Jean Castex, premier ministre avouait sur France 2, ne pas l’avoir téléchargé ! Cette fois-ci, c’est lui-même qui insiste pour que Tous Anti Covid soit sur vos smartphones ! Mais, il précise que pour sa part, c’est téléchargé !

A quoi sert Tous Anti-Covid ?

Tous Anti-Covid permet d’automatiser le traçage des malades du coronavirus et de leurs contacts en signalant les risques et interactions. Si vous étiez parmi ceux qui avaient téléchargé StopCovid, une simple mise à jour suffira à obtenir la nouvelle mouture de l’application.

Comment ça fonctionne ?

Stop Anti-Covid est disponible sur Android ou Apple. Une fois l’application installée, il vous suffira d’autoriser l’application à utiliser votre Bluetooth et votre positionnement. Il faut juste penser à activer le Bluetooth lorsque vous vous déplacez si vous avez l’habitude de l’éteindre chez vous ! L’application propose des outils pédagogiques destinés à la rendre plus attractive.

Une carte détaillée des laboratoires pratiquant les dépistages, ainsi que le délai d’attente estimé pour avoir les résultats.

MesConseilsCovid avec des conseils personnalisés pour suivre la propagation du virus.

Un rappel des gestes barrières

Crédit photo : Capture d’écran PlayGoogle / gouvernement.fr

Si vous vous trouvez à proximité d’un cas contact ou d’une personne testée positive, vous recevrez une notification. Vous pouvez également depuis Tous Anti-Covid générer les attestations dérogatoires de déplacement pour les départements sous couvre-feu !

Infographie TousAntiCOVID

Comment la télécharger ?

Et la suite ?

Le gouvernement étudie actuellement une fonction QR CODE qui permettrait de numériser les coordonnées des clients des restaurants. Aujourd’hui, ils doivent inscrire leurs coordonnées sur papier à l’entrée des restaurants. Une manière de sécuriser les données et de faciliter les transmissions.

Photo d’illustration Pixavril / Shutterstock