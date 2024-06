Flash Radar : l’IA qui protège vos points aurait déjà « sauvé 30 000 permis de conduire »

Si vous êtes fans des émissions de défenses des usagers, et notamment de « Ça peut vous arriver » ou de « Sans aucun doute », vous connaissez forcément le personnage dont je vais vous parler. Cet homme se nomme Maître Éric de Caumont, avocat parisien médiatique, spécialiste de la défense des automobilistes. Selon lui, il aurait sauvé plus de 30 000 permis de conduire, et obtenu plus de 3 500 relaxes à la suite de vices de procédure. Quelque 16,5 millions de contraventions ont été envoyées en 2022 après un flash de radar, selon l’ONISR. Pour rendre accessible une aide juridique à tous, car les services d’un avocat peuvent se payer au prix fort, Me De Caumont lance une nouvelle application. Son nom : Flash Radar, qu’il définit, dans les colonnes du Parisien, comme un service qui permet un accompagnement juridique à peu de frais pour préserver son permis de conduire. Présentation.

L’application Flash Radar, pour quels litiges ?

Cette application est téléchargeable gratuitement sur l’App Store, ou sur Google Play et affiche déjà plus de 10K de téléchargements en quelques jours. Lorsque l’on se fait prendre au radar, l’amende est souvent contestable, mais puisque l’on ne reçoit plus les photos, souvent, nous payons, et nous perdons nos points. Loin de moi l’idée de soutenir ceux qui prennent la route pour un circuit automobile, néanmoins, une amende, si elle est dressée, doit, à mon sens, être juste et légale. Flash Radar va donc traiter de ce sujet et en l’occurrence, de la conformité des amendes reçues via les radars automatiques. L’application qui permet un traitement de l’image par IA (Intelligence Artificielle) permet au contrevenant de savoir si la photo peut, ou non, être contestée.

Dans les faits, comment fonctionne-t-elle ?

Si le téléchargement est gratuit, le service, lui, ne l’est pas, et c’est largement compréhensible puisque vous allez faire appel à un avocat ! Concrètement, en envoyant la photographie liée à votre contravention, vous saurez si celle-ci est contestable ou non ? Au cas où l’amende serait justifiée, vous saurez qu’il est inutile d’engager des frais de justice pour contestation. Dans le cas inverse, vous pourrez, moyennant la somme de 57 €, envoyer votre avis de contravention, en scannant le code-barre, puis serez pris en charge pour la suite de la procédure par les équipes de Me De Caumont. Par la suite, un recours sera mené et vous pourrez peut-être sauver vos points, et votre permis de conduire en général.

Pourquoi contester une contravention ?

Pour Me Éric de Caumont, seules 2 % des contraventions reçues font l’objet de contestations. Or, les règles sont claires, mais pas toujours respectées. Il rappelle, par exemple, que le conducteur doit formellement être identifiable sur la photo, pour justifier d’un retrait de points. Et, toujours selon lui, dans 98 % des cas, le conducteur ne serait pas suffisamment identifiable pour être verbalisé ! Flash Radar ne prend pas en considération, uniquement les excès de vitesse, mais également les franchissements de feux tricolores, le non-port de la ceinture, le téléphone portable au volant ou encore le non-respect des distances de sécurité.

En conclusion, toutes les infractions qui peuvent être relevées par des radars automatiques peuvent être contestables et contestées via Flash Radar. Attention, ce n’est pas une raison pour les commettre, cela tombe sous le sens, non ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : flash-radar.fr. Avez-vous déjà contesté une amende, et obtenu gain de cause ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .