StopCovid : l’application récolterait plus de données que celles annoncées !

Vous avez probablement entendu parler de l’application StopCovid ! Cette application lancée par le gouvernement permet de vous informer de personnes détectées Covid-19 qui auraient été en contact avec vous. La plateforme transmet les identifiants de toutes les personnes croisées… par votre smartphone.

Le gouvernement assurait que les informations collectées se limiteraient aux utilisateurs de la plateforme. Et ce, pendant un temps donné et à une distance rapprochée. Pourtant Mediapart révèle qu’en réalité, tous les contacts croisés pendant les 14 derniers jours sont envoyés au serveur central ! Ce qui n’a aucun intérêt pour limiter la propagation de la Covid 19 mais qui, en revanche, présente un danger pour la vie privée.

Gaëtan Leurent, chercheur, a lui-même réalisé un test probant, il écrit : « J’ai fait un test en installant StopCovid sur deux téléphones, et en l’activant une dizaine de secondes avec les deux téléphones dans deux pièces différentes (environ 5 mètres de distance, plus un mur). Quand je me déclare ensuite comme malade, mon appli envoie bien ce contact sur le serveur, alors qu’il n’a aucun intérêt épidémiologique »

StopCovid devait détecter les malades déclarés qui se trouvaient à moins d’un mètre de distance et sur une durée de 15 minutes… Apparemment 5 m et 5 minutes, cela fonctionne aussi ! La justification de Cédric O, secrétaire d’état au numérique est relativement évasive. Il indique seulement qu’un nouvel identifiant est attribué toutes les 15 minutes. Des contrôles par la CNIL sont actuellement en cours… StopCovid n’a convaincu que 2% des français… 98% ne l’ont donc pas téléchargée.

I just realized that #StopCovid seems to send all contacts to the server, even passing on the other side of the street. This would contradict the official decree (contacts of 15min at 1m), and violate data minimization principle required by @CNIL and #GDPRhttps://t.co/tV7yj0AuSZ

— Gaëtan Leurent (@cryptosaurus6) June 12, 2020