Une étudiante de 15 ans dévoile Youngsess, le « réseau social de la réussite scolaire » pour les quartiers défavorisés

Depuis de très nombreuses années, nous entendons parler de disparités sociales. Ces dernières sont souvent liées à une situation sociale, mais elles sont aussi de plus en plus liées à un quartier. En d’autres termes plus clairs, les jeunes issus des quartiers populaires ont moins de chance qu’un jeune issu des beaux quartiers de trouver un poste semblable. La réussite scolaire dans les quartiers populaires n’est pas toujours possible, et parfois, elle ne semble pas nécessaire. En constatant que certains de ces jeunes ignorent ce qu’est la Sorbonne à Paris, Inaya Yoga Ngoumdjam, 15 ans, a eu l’idée d’inventer une application innovante baptisée Youngsess pour soutenir la réussite scolaire dans les quartiers populaires. Une belle invention que je vous propose de découvrir.

Comment est née l’idée de cette invention ?

Originaire d’un quartier populaire à Argenteuil, en banlieue parisienne, Inaya a elle-même ressenti les effets de l’inégalité des chances. Elle croit que les jeunes issus de milieux modestes ne sont pas suffisamment encouragés à poursuivre des études supérieures et souvent, ils ne reçoivent pas le soutien nécessaire de leurs enseignants. Elle est déterminée à changer cette réalité. Inspirée par le rappeur Kery James et sa chanson « Banlieusards », Inaya souhaite également combattre les préjugés en montrant que les jeunes des quartiers populaires ont autant de potentiel que n’importe qui d’autre. Elle veut prouver que ces jeunes méritent d’accéder à des postes à responsabilité et d’obtenir les outils pour réussir.

Youngsess qu’est-ce que c’est exactement ?

Youngsess, tel qu’envisagé par Inaya, se présente comme un véritable réseau social de la réussite scolaire, proposant une gamme variée de services pour soutenir les jeunes. Parmi ces services, Youngsess permettra de mettre en relation les étudiants avec des professionnels qui agiront comme parrains, prodiguant des conseils précieux et fournissant des informations essentielles. De plus, l’application proposera des vidéos explicatives pour aider les utilisateurs à comprendre les concepts scolaires de manière plus approfondie. En outre, des groupes d’entraides seront mis en place, favorisant ainsi la collaboration entre les jeunes pour surmonter les défis académiques. Inaya décrit Youngsess comme l’équivalent d’Instagram ou de Snapchat, mais dédié à l’excellence académique, offrant de cette façon aux jeunes un espace numérique où ils peuvent s’inspirer mutuellement et réussir dans leurs études.

Quel avenir pour son invention ?

Son engagement lui a valu de remporter le prestigieux prix Margaret Junior Europe, qui récompense chaque année les projets technologiques portés par des jeunes filles. Cette application a pour mission de fournir aux jeunes des ressources scolaires, des mentors et des modèles à suivre. Elle aspire désormais à lancer Youngsess « pour de vrai », à intégrer Sciences Po Paris, et pourquoi pas, à devenir une figure influente. Sa passion pour la lecture, les musées, le handball et l’aide aux autres reflète sa personnalité engagée et sa soif de connaissance.

Inaya Yoga Ngoumdjam est une jeune femme extraordinaire dont le parcours inspirant et les ambitions impressionnantes font d'elle une figure à suivre de près. Elle incarne la détermination, la persévérance et l'aspiration à un avenir meilleur pour elle-même et pour les générations futures. Génial cette application, non ? Une application pour casser les barrières entre les quartiers populaires et les autres, en voilà une superbe idée !