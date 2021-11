Hauts Potentiels : ces surdoués partageraient des traits de personnalité identiques

Nous avons déjà tous probablement effectué un test de QI sur Internet, ou même auprès de spécialistes pour certains. Celui ci permet de mesurer votre niveau d’intelligence, et certains individus se trouvent bien au dessus de la moyenne: ce sont les hauts potentiels intellectuels, ou HPI. Ces personnes dites “surdouées” représentent à ce jour 2,28% de la population mondiale.

Les enfants sont tout aussi concernés que les adultes; cela implique moins d’un élève par classe. On leur prête aisément certains traits de personnalité, bien que chaque individu soit différent. Une nouvelle étude vient alimenter cette tendance, mettant en évidence des facteurs communs entre les concernés.

Comment savoir si vous êtes HPI ?

Un HPI est une personne dont le QI est compris entre 130 et 160. Par convention, le QI moyen est fixé à 100. Il faut donc effectuer le diagnostic pour connaitre son niveau. Les tests que vous trouverez sur Internet n’ont évidemment aucune valeur. Les spécialistes se basent sur l’échelle standardisée de Wechsler, qui existe en 3 versions selon l’âge de l’individu; il est par ailleurs possible de tester son enfant dés 2 ans et 6 mois, en cas d’enjeu scolaire par exemple.

Les spécialistes expliquent que lorsque l’on est petit, notre intelligence vient de notre environnement direct, alors que lorsqu’on est adultes, elle viendrait de nos gênes, dont le rôle n’est pas à sous-estimer. Selon Nathalie Boisselier, Psychologue & Psychothérapeute à Nice, “l’intelligence est hautement héritable“.

L’étude en question et le Big Five

Des psychologues ont procédé à une étude parue dans le Taylor & Francis Online. Parmi les 7676 participants, 3244 sont HPI. L’étude en question se base sur le modèle du Big Five, qui représente 5 grands facteurs représentatifs de notre personnalité : le névrosisme, l’agréabilité, l’extraversion, la conscience, ou conscienciosité, et l’ouverture aux nouvelles expérience.

Et c’est cette dernière caractéristique qui semble être commune aux personnes dites surdouées. les résultats de l’étude révèlent que celles-ci ont plus tendance à être ouverts aux nouvelles expériences. On peut se dire que les individus HPI ont certainement un besoin plus important d’être stimulés pour ne pas sombrer dans l’ennui, et s’ouvrent donc le champ des possibles !

Pour autant, d’autres attitudes ou propos peuvent aisément être décrites comme communes aux HPI: l’hypersensibilité, la créativité, le fait de préférer travailler seul, et une empathie très marquée, même chez les enfants, dont les émotions sont à prendre au sérieux.

D’autres formes d’intelligences

Il existe plusieurs tests de dépistage : celui pour les HPI, pour le syndrome d’Asperger, pour la précocité, mais aussi pour les HPE, ou hauts potentiels émotionnels.

Les personnes concernées par ce dernier diagnostic présentent aussi une hypersensibilité, mais se caractérisent principalement par des aptitudes émotionnelles particulières, comme une empathie très développée, une compréhension intuitive de certains évènements, un sens de la justice très important ainsi qu’une forte sensibilité sensorielle.

On peut être HPI ou HPE, ou les deux à la fois. Seuls les diagnostics effectués par les spécialistes sont à prendre au sérieux, car la détection d’un haut potentiel émotionnel ne peut pas être effectuée en un seul test ou entretien.

Quoiqu’il en soit, il arrive que certaines personnes se sentent en décalage, hors norme, pas à leur place dans cette société ou dans un système scolaire qui n’est pas du tout adapté à ce type d’intelligence. Un mode de réflexion en arborescence, une sensibilité exacerbée parfois jugée par autrui peuvent générer un profond sentiment de solitude chez les HP, qui ont une forte tendance à s’isoler. Savoir que l’on est un zèbre, et mettre des mots sur ce que l’on ressent peut faire beaucoup de bien !