Plus intelligente que Hawking ou Einstein, cette fillette de 9 ans veut devenir astronaute

Dexter Pettican semblait être en apparence un garçon ordinaire de la petite localité de Wellingborough en Angleterre. Cependant, le petit de 10 ans est devenu cette année le plus jeune membre de la Mensa.

Rappelons que cette organisation internationale fondée à Oxford en 1946 s’est donnée pour mission de rassembler les plus grands esprits de notre époque pour aider l’humanité à avancer. Le petit garçon a dû passer par un test Cattell III B pour intégrer l’éminente organisation. Il s’en est sorti avec un remarquable score de 162. Cela fait deux unités de plus que le physicien théoricien Stephen Hawking.

Un score semblable à seulement 9 ans

Dexter n’est finalement pas un cas particulier. La petite Adhara Pérez est plus précoce que l’enfant prodige britannique. Elle a obtenu le même score à seulement neuf ans !

Le quotient intellectuel sert de référence pour déterminer les capacités intellectuelles d’une personne. Plus un individu est ingénieux ou intelligent, plus il obtiendra un score élevé à la suite d’une évaluation.

Albert Einstein est connu pour la relativité générale et Hawking pour avoir développé les théorèmes sur les singularités qui en découlent. Les deux physiciens théoriciens sont considérés comme parmi les plus grands génies contemporains. Notons que le QI moyen est évalué entre 85 et 115. Einstein et Hawking avaient chacun un score de 160.

Une enfance marquée par des difficultés scolaires

Adhara s’élève ainsi au rang de Hawking et Einstein avec son QI de 162. Tout n’a pourtant pas été simple pour la petite fille. On lui a diagnostiqué le syndrome d’Asperger dès ses trois ans. Les difficultés commencent pour elle en rentrant dans la vie scolaire. Les établissements normaux ne sont pas adaptés à sa condition. Les cours ne la captivent pas et elle est souvent la cible des moqueries de ses camarades de classe.

Les choses vont finalement mieux pour la petite Adhara quand sa mère lui fait suivre un programme particulier. Son entourage n’a pas tardé à découvrir son remarquable quotient intellectuel. Elle a terminé le secondaire à seulement huit ans. Elle suit aujourd’hui deux cursus à l’université UNITEC à Mexico.

Une fillette qui rêve d’aller dans l’espace

Sa mère lui a consacré un profil Instagram sur lequel des photos de la fillette sont régulièrement partagées. Adhara affiche sa passion pour l’exploration spatiale en portant une casquette ou un t-shirt de la NASA. La petite Mexicaine envisage effectivement de devenir astronaute. Elle rêve d’explorer la planète Mars. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne devrait rencontrer aucune difficulté à faire carrière dans l’astronautique avec son haut QI.

La petite Adhara est ainsi promise à un bel avenir. Partenaire régulière de l’Agence spatiale américaine, l’université de l’Arizona à Tucson lui ouvre ses portes !