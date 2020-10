Mais au fait, qui sont les dix personnes ayant les plus hauts QI au monde ?

Avez-vous déjà mesuré votre Quotient Intellectuel, le fameux QI ? Les tests de QI donnent une approximation de l’intelligence d’une personne. Pour ce faire, plusieurs types d’intelligence sont mesurées ainsi que diverses aptitudes. L’intelligence émotionnelle et la créativité devraient être prises en compte mais souvent, les tests de QI portent plus sur des questions de logiques.

Alors que la majorité de la population possède un QI situé entre 85 et 115, les personnes obtenant un résultat supérieur à 140 sont dites « hors norme » ou « surdoué ». Les tests de QI servent souvent pour diagnostiquer un enfant « surdoué » qui vient à s’ennuyer en classe si le niveau est trop bas pour son QI ! Mais dix personnes dans le monde affichent un QI exceptionnel !

Terence Tao avec un QI de 225

Il est australien et mathématicien ! L’un des plus grands de notre époque ! A 9 ans, il assistait déjà à des cours de maths destinés à des étudiants de faculté ! Si vous voulez le rencontrer, il faudra vous installer dans l’un des amphithéâtres de Los Angeles. Il enseigne les mathématiques à l’université de Californie.

Christopher Hirata avec un QI de 225

Ex-aequo avec Terence Tao, ce cosmologue et astrophysicien entre à l’université à 14 ans, soit à l’âge où on débute la dernière année de collège… A 16 ans, il travaille pour la NASA. Aujourd’hui il est professeur de physique et d’astronomie à l’université de l’Ohio… Ses cours doivent être très pointus !

Kim Ung-Yong avec un QI de 220

Ce coréen serait plutôt un littéraire puisque dès l’âge de 4 ans, il lit l’anglais, l’allemande, le japonais et le coréen. A 9 ans, il part étudier aux Etats-Unis invité par la NASA. Aujourd’hui, il est de nouveau en Corée du Sud et enseigne en tant que professeur adjoint à l’université.

Christopher Langan avec un QI de 195

Derrière les biceps se cache une bête d’intelligence. Pas de fonction scientifique pour cet homme qui a choisi de travailler à la ferme, puis d’être pompier forestier ou portier. Son parcours est atypique, il a gagné 250 000 dollars dans un jeu télévisé et développe son modèle sur le fonctionnement de l’univers !

Richard G. Rosner avec un QI de 192

Malgré un QI hors norme et un tatouage qui dit « né pour les maths », il n’a pas poursuivi sa carrière de mathématicien. Il préfère sa vie bohème de scénariste… Il pose aussi nu pour des étudiants en art pour arrondir ses fins de mois… L’intelligence mène donc à tout !

Mislav Predavec avec un QI de 192

Il est l’homme le plus intelligent de Croatie, son pays natal. Il est professeur de mathématiques.

Garry Kasparov avec un QI de 190

Il est probablement le plus connu de ce classement des personnes les plus intelligentes du monde ! Kasparov est le plus grand maître aux échecs de tous les temps ! Champion du monde de 1985 à 1993, il a affronté Deep Blue en 1997. Mais le superordinateur a vaincu le champion !

Marilyn vos Savant avec un QI de 186

Elle serait donc la femme la plus intelligente au monde ! Marilyne Vos Savant est écrivaine et dramaturge pour le magazine Parade. Elle est un peu la confidente des lecteurs puisque c’est elle qui est chargée de la rubrique des questions aux lecteurs.

Sir Andrew Wiles avec un QI de 170

Cet anglais est connu pour avoir résolu le dernier théorème de Fermat, connu pour être le plus difficile des problèmes de maths ! Il est toujours professeur à l’université de Princeton et chevalier de l’Ordre de l’Empire Britannique.

Judit Polgár avec un QI de 170

Probablement une connaissance de Kasparov ! Elle est la meilleure joueuse d’échecs au monde ! A 15 ans seulement elle obtenait le titre de grand maître international aux échecs. Cependant, elle n’a pas poursuivi sa carrière.

Et vous ? Votre QI se situe plus au niveau de Terence Tao ou de celui d’un poisson rouge ?

Photo d’illustration Di Soccio Massimo / Shutterstock