Selon ces psychologues, « procrastiner » serait excellent pour notre santé, la créativité et les performances

Dans le monde des humains, il y a ceux qui ne remettent jamais ce qu’ils doivent faire au lendemain… Et il y a les procrastinateurs, ceux pour qui cela ne pose aucun problème d’attendre pour faire les choses… Le vieil adage « ne remet jamais à demain ce que tu peux faire aujourd’hui » serait donc une croyance ubuesque !

Un professeur de psychologie, Adam Grant affirme que procrastiner, c’est bon pour la santé… Il en a même fait une étude sur quelques-uns de ses élèves… Créativité boostée, meilleure concentration, stress envolé… Procrastinez ne serait donc pas un défaut mais une qualité pour notre santé psychique ! Il y en a qui vont apprécier, d’autres beaucoup moins !

La procrastination booste la créativité

Pour débuter son expérience, Adam Grant a demandé à ses élèves de réfléchir à une nouvelle idée de business… Certains devaient se mettre à réfléchir immédiatement, les autres avaient une pause de 5 minutes avant l’action… Résultat : les idées des procrastinateurs seraient 28% plus créatives que les autres !

Une meilleure concentration

En remettant à plus tard ce que l’on doit faire, on se doit d’être hyper concentré au moment où l’on décide de s’y mettre ! On devient donc hyper efficace sur un laps de temps plus court puisqu’il faut désormais terminer à temps… Certains pourraient dire que le stress nous fait agir à ce moment-là, le professeur Grant pense que c’est mieux pour se concentrer.

Des choix plus judicieux ?

Selon Frank Partnov (San Diego University), il est plus facile de travailler dans l’urgence. En procrastinant, on fait selon lui, les bons choix sans laisser son esprit vagabonder. On vient à l’essentiel et les choix seraient donc plus pertinents !

Les procrastinateurs sont sympas !

Un peu comme les routiers ? En fait, celui qui procrastine semble toujours pouvoir prendre son temps, être serein. L’auto-dérision fait souvent partie de la vie des procrastinateurs. Pour certains ils passeront quand même pour des êtres désordonnés mais pas pour la science apparemment !

Pas de stress en procrastinant ?

Nous nous permettrons de rester sceptique au sujet du stress ! En effet, le procrastinateur travaille donc souvent dans l’urgence et provoque donc un stress… Mais ce stress serait plus bénéfique que ceux qui stresseront pendant des jours avant de rendre leurs projets… Faire tout au dernier moment serait donc moins stressant que de tout prévoir ! A vous d’en juger !

Attention tout de même à ne pas trop procrastiner en remettant toujours tout à plus tard, vous pourriez vite perdre tous les effets d’une procrastination maîtrisée.

