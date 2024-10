L’origine et la cause des « voix » entendues par les schizophrènes identifiées par des chercheurs

La schizophrénie entraîne une perception altérée de la réalité et peut avoir un impact particulièrement négatif sur la vie personnelle et professionnelle des malades. Bien qu’elle soit moins courante que les autres maladies psychiatriques, elle toucherait environ 24 millions de personnes dans le monde, d’après des chiffres publiés sur le site de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Afin d’améliorer les traitements et d’aider plus efficacement les malades à se rétablir, des chercheurs de l’Université de New-York à Shanghai ont mené des études visant à comprendre l’origine des hallucinations auditives des schizophrènes. Il semblerait qu’ils aient trouvé la réponse…

Une étude réalisée sur 40 patients

De nombreuses personnes atteintes de schizophrénie entendent des voix provenant de leurs propres pensées et ne parviennent pas à les distinguer des sons qui proviennent de l’extérieur. En d’autres termes, elles ne sont pas capables de reconnaître les voix issues de leurs pensées et celles émises par un autre individu, par exemple. Ce qui peut être particulièrement handicapant, dans la mesure où elles ont l’impression qu’une personne invisible communique avec elles. Pour mieux comprendre ce trouble mental et déterminer les causes des hallucinations auditives, un groupe de chercheurs de l’Institut des sciences cérébrales et cognitives de la NYU Shanghai ont opté pour la cartographie des ondes cérébrales. Pour ce faire, ils ont placé des moniteurs d’électroencéphalogramme, afin de détecter les activités anormales du cerveau de patients atteints de cette maladie psychiatrique. Ils ont fait appel à 20 patients qui entendent des voix et 20 autres qui n’ont jamais subi d’hallucinations auditives.

Un dysfonctionnement au niveau de certains processus

L’étude menée sur les 40 patients atteints de schizophrénie a permis à l’équipe de scientifiques de conclure que les hallucinations auditives sont causées par des dysfonctionnements au niveau des signaux de décharge corollaire. Ce problème empêche l’arrêt des monologues intérieurs et les malades continuent donc de percevoir leurs pensées, bien qu’ils soient sur le point de prononcer des mots avec leur bouche. Outre les signaux de décharge corollaire, les chercheurs ont remarqué que les hallucinations sont dues à une activation imprécise de la copie d’efférence. Cette dernière renforce davantage la perception des sons provenant des pensées des patients. Dans un communiqué, l’équipe d’étude a expliqué que les personnes atteintes de schizophrénie ont des difficultés à distinguer la réalité de l’imagination en raison de problèmes de connexion entre le système auditif et le système moteur. Cela affecte leur capacité à différencier leurs propres pensées du monde extérieur.

Une étude pour améliorer les traitements de la schizophrénie

Grâce à leur étude, les scientifiques de l’Institut des sciences cérébrales et cognitives de la NYU Shanghai pourraient faire avancer les recherches de traitement contre la schizophrénie. En effet, selon eux, la découverte des signaux et des problèmes responsables des hallucinations auditives permettrait d’améliorer les thérapies ou de développer de nouvelles techniques permettant d’accélérer le rétablissement des personnes atteintes de cette maladie psychiatrique. Il est important de noter que les schizophrènes sont souvent victimes de stigmatisation et de violations des droits humains, même dans les hôpitaux psychiatriques.

En France, près de 30 % des personnes qui souffrent de ce trouble mental n'ont pas accès à des suivis nécessaires pour leur rétablissement, selon des chiffres publiés sur le site du Comité départemental d'éducation pour la santé des Alpes-Maritimes. Les résultats des recherches réalisées par ces chercheurs ont été publiés sur PLOS Biology.