Un test scientifique très sérieux pour mesurer le niveau de « psychopathie » de votre chat

Ah, les chats… ces petites boules de poils qui dorment 18 heures par jour, mais trouvent quand même le temps de semer la pagaille dans nos vies. Si vous avez un chat, vous vous êtes sûrement déjà posé cette question un peu gênante : « Mais est-il… normal ? ». Eh bien, rassurez-vous (ou pas), des scientifiques ont mis au point un test pour déterminer si votre félin est psychopathe. Bien sûr, je n’ai pas pu résister à l’envie de le faire passer à mes deux inséparables : Oups et Luna. Résultat ? Deux personnalités aux antipodes. Je vous raconte tout.

Le test : science, folie et griffures au programme

Des chercheurs de l’Université de Liverpool ont mis au point un questionnaire fondé sur cinq critères clés : son nom, le CAT-Tri + qui mesure l’audace, la méchanceté, la désinhibition, le caractère anti-social et le comportement humain-chasseur. Une étude scientifique parue dans la revue ScienceDirect qui vise à d’évaluer le degré de « psychopathie féline » de votre compagnon à quatre pattes. On parle ici de comportements comme sauter sur les meubles à des heures indues, fixer le vide pendant de longues minutes ou encore pousser méticuleusement des objets hors de la table juste parce qu’ils le peuvent.

Mes chats Oups et Luna, cobayes du jour !

Équipée du questionnaire, j’ai pris mes deux cobayes : Oups (six ans), mon chat angélique, un matou doux, câlin, et qui pourrait presque s’excuser quand il éternue. Et, Luna (six mois), ma petite contestataire, une féline têtue, indépendante et avec un amour inconditionnel pour le chaos. Verdict du test ? Oups, fidèle à lui-même, s’est révélé être un chat modèle, avec un score bas dans quasiment toutes les catégories. Luna, en revanche… comment vous dire ? Elle coche presque toutes les cases du « chat psychopathe ». Audacieuse ? Elle saute sur le frigo pour mieux me regarder d’un air de défi. Méchante ? Disons qu’elle a un plaisir particulier à sortir les griffes pendant les câlins. Désinhibée ? Elle n’a aucun remords à renverser ma tasse de café juste pour m’énerver ! Le test mentionné étant difficilement accessible, j’ai réalisé celui proposé par 16cats.com pour écrire cet article.

Pourquoi nos chats agissent-ils ainsi ?

Au-delà de l’aspect amusant du test, il y a une explication scientifique. Les chercheurs expliquent que ces comportements héritent directement de leur nature de prédateurs. Un chat audacieux et sûr de lui avait plus de chances de survivre à l’état sauvage, alors qu’un félin trop réservé se retrouvait souvent au menu du dîner d’un prédateur plus grand. En d’autres termes, nos petits félins, même les plus confortablement installés sur notre canapé, ont gardé un héritage sauvage dans leur comportement. Quand Luna attaque mes pieds sous la couette à 3 h du matin, ce n’est pas personnel, c’est juste son instinct de chasseur qui se réveille. Quant à Oups, sa personnalité plus douce et posée pourrait être le résultat d’une confiance totale dans son environnement. Moins stressé, moins sur le qui-vive, il n’a pas besoin de prouver qu’il est le roi de la jungle… ou plutôt, le roi du salon.

Le test, utile ou seulement amusant ?

Alors, ce test est-il vraiment utile ou juste une distraction pour les humains obsédés par leurs chats (coucou, c’est moi) ? En réalité, il peut offrir quelques pistes intéressantes. Comprendre pourquoi Luna agit comme une mini-dictatrice féline m’aide à mieux adapter son environnement : plus de jeux interactifs, des moments pour canaliser son énergie, et parfois, juste accepter qu’elle soit « comme ça » ! Pour Oups, le test confirme ce que je savais déjà : c’est un petit ange, même s’il ne peut pas voir mon frère en peinture, c’est attaque à chaque entrevue.

Mais, cela me rappelle aussi que, même s’il est calme, il a besoin d’attention et de stimulation mentale pour éviter de sombrer dans une routine ennuyeuse. Et, votre chat, ange ou petit démon ? Alors, êtes-vous prêts à découvrir si votre chat est un ange discret comme Oups ou un tyran malicieux comme Luna ? Avez-vous déjà remarqué des comportements dignes d’un vrai psychopathe chez votre félin préféré ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .