Votre chat pète littéralement les plombs chaque soir ? On vous explique pourquoi !

Si vous possédez un chat, vous savez qu’ils ont chaque jour où presque ce que l’on pourrait qualifier de quart d’heure de folie… Dans ces moments-là, souvent au sortir d’un soulagement intestinal dans la litière, les chats courent partout, sautent, dérapent et parfois attaquent…

Vous pensez sans doute que ces moments de folie sont un jeu pour le chat ! Mais s’ils cachaient du stress et lui servait, en fait à l’évacuer ? Comment réagir face aux comportements parfois bizarres de votre matou préféré ?

Tous ces comportements étranges peuvent interpeller le propriétaire surtout lorsque certains chats deviennent agressifs et attaquent tout ce qui passe à leur portée y compris vous ! Décryptage de ces bizarreries félines…

Ce moment de folie est-il normal ?

Ces instants se déroulent en général le soir, quand la nuit tombe, et après un passage par la litière… Il sort comme un dératé de sa litière puis court, miaule, grimpe là où il peut, renversant tout sur son passage… Et cela arrive même au plus calme des chats du monde !

Dans un contexte de milieu naturel, la tombée de la nuit correspond au moment où la chasse est ouverte… Alors même si le chat est devenu un chat de compagnie, il n’en reste pas moins un animal sauvage au départ…

Mais justement, chez nos chats d’appartement, ce pourrait être un moyen de compenser l’ennui de sa journée… Et de vous le faire payer par ses humeurs parfois massacrantes !

Pourquoi les chats partent-ils dans tous les sens ?

Certains comportementalistes appellent ce quart d’heure de folie, l’anxiété du chat en milieu clos… En d’autres termes, un chat qui peut sortir se dégourdir les pattes à l’extérieur n’aura pas ce genre de comportement à l’intérieur. Il y viendra pour manger, dormir et réclamer des câlins, mais pas pour se défouler !

En courant partout, il évacue en fait, le trop plein d’énergie non dépensée au cours de la journée…

Dans ces moments-là, le chat peut grimper aux rideaux, sauter sur la télévision toute neuve ou courir en tous sens… Mais il peut aussi attaquer son maître, le mordre ou le griffer parfois même gravement…

Si votre chat vous attaque dans ces moments-là, vérifiez que les symptômes suivants n’aggravent pas son cas d’anxiété :

Boulimie;

Toilettage excessif et fréquent;

Tremblements;

Vomissements ou diarrhées.

Ces symptômes peuvent conduire à une attaque en règle, de préférence en mode guet-apens, et cela peut s’avérer dangereux pour vous.

Que faire s’il vous attaque ?

Ne le grondez pas, cela ne ferait que renforcer son excitation !

Si le chat vous attrape la main ou le pied, mieux vaut ne pas l’enlever brusquement, c’est exactement de cette manière que procède une proie dans le milieu naturel ! Il recommencera donc à attaquer jusqu’à immobilisation de ce qu’il considère comme une proie : votre membre attaqué… Poussez votre bras ou jambe vers lui, il devrait normalement finir par lâcher.

Quand les attaques sont peu fréquentes, il est possible de mettre cela sur le dos de la jeunesse du chat… Et vous pouvez en rire et même en profiter pour jouer avec lui ! Et le stimuler avec de petits jouets qu’il pourra considérer à sa guise, comme des proies potentielles, mais attention, vous devez rester maître du jeu.

En revanche, quand cela devient problématique ou qu’il vous blesse, il faudra prendre conseil auprès d’un vétérinaire, qui proposera peut-être la castration, ou stérilisation… Il existe aussi des traitements thérapeutiques pour apaiser le chat, mais seul un professionnel pourra vous conseiller.

