Abandonner son animal est un acte barbare, et la France détient le triste record des abandons ! 5513 chats abandonnées en 2 mois dans les refuges de la SPA ! Et 100 000 animaux abandonnés depuis le début de l’année 2021… Triste record, c’est un fait !

La Société Protectrice des Animaux lance un cri d’alerte contre les abandons…. Les refuges sont saturés et c’est le cas avec tous les autres refuges d’associations animalières.

A Gennevilliers, l’équipe tourne une vidéo pour sensibiliser à l’abandon. Quand, à Compiègne, le refuge organise tombola et jeux toujours pour sensibiliser le public : on ne gagne pas un animal, rassurez-vous ! Pourtant le gouvernement durcit les lois sur l’abandon des animaux mais cela n’a pour le moment aucun impact !

Les chats en surnombre !

Pour tenter d’endiguer l’explosion du nombre de chats « errants ou abandonnés », 101 vétérinaires français sensibilisent le public. Aujourd’hui, on dénombrerait 15.1 millions de chats en France, soit 900 000 de plus qu’avant la pandémie… Une relation de cause à effet, probablement. Pendant les confinements, moins de circulation, donc moins d’accidents pour les chats, donc plus de chatons… Et quelques mois après, avant de partir en vacances, les abandons explosent littéralement.

Rappelons que la stérilisation d’un chat apporte quelques avantages à votre compagnon :

Il devient moins fugueur puisqu’il ne cherche plus à se reproduire

La stérilisation évite l’apparition de certains cancers chez la chatte (utérus, mamelles)

Les marquages avec excrément sur votre canapé disparaissent !

Et bien entendu, cela ne lui fait absolument pas mal. Pour stériliser une chatte, comptez entre 60 et 350€…. Les prix vétérinaires sont libres ! Pour un chat, autour de 100€ pour la castration. Renseignez-vous, de nombreux vétérinaires proposent un paiement échelonné…

Les chiens ne sont pas en reste niveau abandon !

3419 chiens ont été abandonnés depuis le 1er mai 2021, une hausse de 25% par rapport à 2020 ! Malheureusement, chaque jour, des chiens sont retrouvés attachés à des poteaux, ou oubliés sur des aires d’autoroute… Un comportement inadmissible vis-à-vis d’un animal, qui est un membre de la famille à part entière. Comme nous le répétons souvent, adopter un chien (ou un chat) c’est s’engager pour la durée de vie de l’animal… Soit entre 10 et 20 ans selon les races. Un chien ou un chat ne s’offre pas lors d’un Noël, d’un anniversaire ou pour remonter le moral à quelqu’un !

Les sanctions continuent de s’alourdir

Le 23 juillet dernier, le site Gouvernement.fr dévoile le nouveau plan de lutte contre les abandons. La campagne #StopAbandon veut sensibiliser à l’abandon avec trois axes distincts :

Sensibiliser

“L’animal n’est pas un objet”, tel pourrait être le slogan de cette campagne. Les futurs maîtres doivent absolument avoir conscience de l’engagement pérenne qu’ils prennent envers l’animal. Cela implique de le soigner évidemment, mais également de l’emmener en vacances ou de le faire garder. Un certificat de sensibilisation devrait être prochainement mis en place pour les adoptants, une sorte de « guide pratique »afin d’apporter des informations sur l’identification ou les coûts par exemple. Cette opération débutera dès l’école élémentaire, pour éduquer les enfants au bien-être animal.

Organiser et accompagner

20 millions d’euros seront destinés aux associations et refuges qui luttent contre ce fléau.: financement des stérilisations des animaux errants et aides aux plus démunis. Enfin d’ici 2022, un observatoire de la protection animale des carnivores domestiques verra le jour.

Sanctionner

La loi se durcit face à ceux qui abandonnent leurs animaux. Aujourd’hui, abandonner un animal est passible de 30 000€ d’amende et de 2 ans d’emprisonnement. Un projet de loi vise un emprisonnement de 3 ans et une interdiction de posséder un animal de compagnie.

Et si vous voulez sauver un animal ?

Rendez-vous dans un refuge animalier, et non dans une animalerie, ou sur un site de petites annonces. On ne choisit pas un animal comme on choisit un meuble de cuisine d’occasion ! Rencontrez l’animal, voyez si le « feeling » passe… Mais surtout réfléchissez quelques jours avant d’adopter, sauf si la rencontre est une évidence…

Pesez le pour, le contre, imaginez vos futures vacances avec lui etc… Un chien ou un chat vous aimera sans limite… Et il pensera toujours qu’avec vous c’est pour la vie… Ne lui gâchez pas la vie en le ramenant au refuge !

Normalement tous les animaux provenant de refuges sont identifiés via une puce électronique… Mais pensez à la médaille PetLink, qui vous permettra une double identification de votre animal, et des retrouvailles garanties en cas de fugue !

Enfin, si vous n’êtes pas très loin de Lille, et que vous souhaitez adopter un chien… Faites un petit tour au Waf Café (réservation obligatoire). Autour d’un thé et de quelques friandises, vous pourrez rencontrer de chouettes toutous disponibles à l’adoption… Le Waf Café est le premier du genre en France, et il est lillois !