Comment faire garder son animal de compagnie quand on part en vacances ?

Vous allez bientôt partir en vacances, mais ne pouvez pas emmener votre animal de compagnie ? Ne faites surtout pas comme ces 100 000 personnes qui ont préféré abandonner leur animal, plutôt que de trouver une solution de garde. Comme nous vous l’expliquions récemment, nous avons le triste record des abandons d’animaux en France ! Un record dont nous nous passerions volontiers.

Pourtant, il existe de nombreuses solutions de garde pour vos animaux de compagnie… Et certaines peuvent même être gratuites ! Découvrez les solutions pour faire garder votre chien ou votre chat pendant que vous bronzerez sur la plage… Si, toutefois vous apercevez le soleil.

La garde par des proches

Faire garder Médor ou Félix par vos parents, grands parents ou amis reste évidemment la solution la plus facile et la moins chère de toutes. Pour un chien, mieux vaut tout de même qu’il connaisse déjà celui qui va le garder. Un chat en revanche, peut facilement rester dans votre maison, si quelqu’un vient le nourrir, changer sa litière… Et passer un peu de temps avec lui chaque jour.

La garde à votre domicile

Si vos proches sont plutôt mobiles, l’idéal est qu’ils investissent votre domicile pendant vos vacances. Vos animaux resteront dans leur milieu habituel et garderont leurs repères. Qui plus est, cette solution offre aux vacanciers une sécurité contre les éventuels cambriolages. En plus de garder vos animaux, les personnes garderont votre domicile. Il est évident qu’une relation de confiance doit s’instaurer entre les deux parties, mais également avec vos animaux.

La pension canine ou féline

Si personne n’est disponible pour garder votre animal, vous pouvez le confier à des professionnels. Il faudra compter entre 10 et 30€ par jour de garde et vérifier en amont que le chenil ou la pension dispose de toutes les normes en vigueur. La pension canine, c’est l’assurance de bons soins pour votre animal, mais également d’une vie sociale… C’est un peu la colonie de vacances pour lui ! Le site Caniprof recense toutes les pensions canines agréées en France.

Les familles d’accueil

Pour trouver votre famille d’accueil, il existe des sites spécialisés comme Holidog qui met en relation les maîtres et les familles. Les tarifs varient en fonction de l’animal gardé, et de la région également. La famille d’accueil prendra soin de votre animal à son domicile. Attention cependant, certaines familles d’accueil peuvent avoir plusieurs animaux en garde. Si le vôtre n’est pas très sociable, ce n’est pas la meilleure des solutions. En famille d’accueil, il faudra fournir la nourriture, les friandises, et la litière s’il s’agit d’un chat.

Les services d’entraide

Depuis quelques années, les services d’entraide se développent pour garder vos toutous ou matous ! Après une adhésion annuelle, vous avez accès à de nombreux Pet-Sitters qui garderont votre animal de compagnie. C’est le cas pour le site Emprunte Mon Toutou. Ou le site Pabete qui est basé sur le principe d’une monnaie virtuelle qui s’obtient sur l’entraide. Je garde un animal, j’obtiens des « Pabete » que je peux ensuite utiliser pour faire garder le mien… La Fondation 30 millions d’amis lance également un service gratuit qui met en relation des maîtres et des volontaires !

Rappelons au passage qu’abandonner un animal est passible d’une amende de 30 000€ d’amende et de deux ans de prison… Et pourtant il existe des solutions pour les faire garder, il faut juste se donner la peine de les trouver !