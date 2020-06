Pabete.com, une plateforme collaborative pour faire garder son animal ! Ne l’abandonnez pas !

Il y a quelques mois, nous vous présentions la plateforme collaborative Pabete.com… A l’heure où les vacances d’été se profilent nous ne voudrions pas à nouveau que la France soit la championne des abandons cette année ! Avec la levée de la règle des déplacements des 100 km, les demandes de garde s’intensifient !

Tant mieux, cela prouve que certains maîtres sont responsables… N’abandonnez pas vos animaux parce qu’ils ne sont pas admis sur votre lieu de vacances, pensez Pabete et vous les retrouverez en pleine forme à votre retour ! Il vous reste quelques semaines pour vous organiser !

Pabete.com s’est fortement mobilisé pendant la crise sanitaire… Il fallait que les maîtres touchés par la Covid-19 puissent faire garder leurs animaux. Pendant cette période, les propriétaires atteints par la maladie ont pu faire garder gratuitement leur animal de compagnie par d’autres gentils maîtres !!!

Et ce sont 462 animaux qui n’ont pas eu à subir un abandon pour cas de force majeure s’ils n’avaient pas d’alternative. Mais Pabete était présent aussi avant le confinement ! Par peur de la contamination par les animaux, certains ont préféré le confier à d’autres pour ne pas l’abandonner !

Et bien sûr, les équipes de Pabete seront présentes après le déconfinement ! Les demandes affluent pour les mois de juillet et août et Pabete s’efforcera de répondre à chaque demande… Et notamment pour les gardes de chats, difficiles à emmener en vacances, ils peuvent être visités et nourris chaque jour à votre domicile !

Vos animaux font partie de votre famille, ne l’oubliez jamais !

Garde à domicile ou super gardien d’animaux, vous avez le choix pour votre animal cet été… Pour rappel, la plateforme Pabete fonctionne avec une monnaie virtuelle : les bébêtes ! Pour 2 euros, vous financez la garde d’un animal pour une journée…

Un grand merci à Pabete.com pour cette mobilisation qui a permis de sauver de nombreux animaux de l’enfer de l’abandon… Cet été, faites garder votre animal mais par pitié, ne l’attachez pas à un piquet ! C’est tout simplement inhumain et INTERDIT !

Photo de couverture De Olesya Kuznetsova / Shutterstock