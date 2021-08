Abandon involontaire d’animal : la petite carte qui peut tout changer en cas d’accident

Comme vous le savez déjà puisque nous en avons parlé à plusieurs reprises, la France détient cette année encore le triste record des abandons d’animaux. Selon la Fondation 30 Millions d’Amis, ce sont 100 000 animaux qui ont été abandonnés depuis e début de l’année. Et dans la catégorie des abandons, il y a ceux que la fondation qualifie de volontaires.

Ce sont ceux qui font que l’on retrouve un pauvre chien attaché à un arbre en plein cagnard, ou volontairement oublié sur une aire d’autoroute. Pour rappel, ces abandons sont passibles d’une amende de 30 000€ et de deux ans d’emprisonnement. Et puis, il y a les abandons involontaires… A Digne-Les-Bains (04) la municipalité propose un système hyper ingénieux qui permet de lutter contre ce triste phénomène. On vous explique tout.

Qu’est ce qu’un abandon involontaire ?

Il y a parfois des situations pour lesquelles les circonstances obligent le maitre à laisser son ami derrière lui, quand ces personnes vivent seules avec leur animal de compagnie, et peuvent par exemple être victimes d’un accident domestique nécessitant une hospitalisation. Les services de secours se trouvent alors confrontés à un problème qui est devenu presque récurent en période de Covid 19: que faire d’un animal seul, lorsque le maître doit partir pour l’hôpital ? Parfois un voisin le prend gentiment en charge, ou de la famille si celle-ci est présente…

Mais comment faire quand les secours ne possèdent aucune indication ? Et que personne ne peut prendre en charge l’animal ? Les services de secours n’ont parfois pas d’autres choix que de le confier à la fourrière départementale qui le mettra quelques jours plus tard, à l’adoption.

La Solution Géniale de Digne-Les-Bains

Le dispositif est finalement hyper simple, mais encore fallait-il y penser et le mettre en place. L’opération baptisée « J’ai un animal seul chez moi » permet d’éviter l’abandon involontaire en cas d’hospitalisation, et le choc émotionnel du maître, qui, à son retour, ne retrouvera pas son compagnon. La Ville de Digne-Les-Bains propose donc désormais une carte gratuite à laisser dans un endroit visible des services de secours ou à garder sur soi.

Cette petite carte toute simple mentionne que vous vivez seule et que vous possédez un animal de compagnie, et mentionne surtout le nom et le numéro de téléphone de la personne qui pourra prendre en charge votre animal en cas d’accident, d’inconscience ou de transport à l’hôpital. La Fondation 30 Millions d’Amis salue cette initiative, et encourage toutes les municipalités de France à mettre ce système en place.

Le mot du Conseil Municipal de Digne-Les Bains

Sandrine Chabalier, conseillère municipale déléguée au bien-être animal, explique au site 30 Millions d’amis que cette petite carte est disponible gratuitement en mairie ou en format PDF à imprimer. Pour Patricia Granet, maire de Digne-Les-Bains, tous les âges sont concernés, les seniors bien sûr, mais également de plus en plus de jeunes célibataires, qui vivent seuls avec leur animal de compagnie. Cette carte peut donc être utile à tous et surtout aux animaux qui seront pris en charge et éviteront l’abandon.

D’autres villes proposent ce service

Ce n’est pas une première en France, d’autres villes comme Montpellier propose cette petite carte depuis 2019 sur le site de la Ville; Brest propose aussi ce chouette service. Et si, votre ville ne le propose pas encore, vous pouvez toujours en glisser un mot à vos élus, ou confectionner vous-même une petite carte permettant de mettre votre compagnon à l’abri en cas d’accident !